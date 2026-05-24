Tak Lewandowscy spędzają czas po pożegnaniu z FC Barceloną. "Przyłapani"
Anna i Robert Lewandowscy starają się do cna wykorzystać swoje ostatnie wspólne momenty w Barcelonie. Nie wiadomo jeszcze, co piłkarz postanowi ws. gry w klubach i czy cała rodzina wyprowadzi się ze swojej willi i ruszy podbijać kolejny kraj. Jak na razie piłkarz i trenerka korzystają z uroków miasta, w którym wciąż mieszkają i wybrali się na koncert Bad Bunny'ego. W pewnym momencie zostali "przyłapani".
Pożegnanie Roberta Lewandowskiego po meczu z Realem Betis stało się przełomowym momentem w zakończeniu przygody "Lewego" z FC Barceloną. Władze klubu nie przedłużyły z nim kontraktu i napastnik szuka teraz najlepszego możliwego dla siebie miejsca w świecie piłki.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska żegnają się z Barceloną?
Ostatni tydzień był trudny dla Lewandowskich. W związku z pożegnaniem piłkarza przez jego klub towarzyszyły im ogromne emocje, a żona kapitana reprezentacji Polski zdążyła się nawet z tego wszystkiego pochorować (co nie sprawiło jednak, że zrezygnowała z ćwiczeń).
Dla Lewandowskich mogą to być ostatnie dni w Barcelonie. Nie wiadomo, jak dalej potoczy się kariera piłkarza, a jego małżonka na miejscu ma już założony własny biznes. Do tutejszych szkół i przedszkoli chodzą również ich córki, które na dobre zadomowiły się w Katalonii. Mąż i żona będą musieli odpowiedzieć sobie w najbliższym czasie na wiele ważnych pytań w związku z ewentualną przeprowadzką.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska "przyłapani"
Póki jest jednak czas, Lewandowscy nie próżnują. Ostatnio postanowili wybrać się na koncert jednej z największych światowych gwiazd ostatniego roku, czyli Bad Bunny'ego. Na miejsce wybrali się m.in. z Mariną Łuczenko-Szczęsną, ale kolejne piosenki przeżywali przede wszystkim we dwoje.
W pewnym momencie zostali "przyłapani" przez kamerzystów i znaleźli się na telebimie transmitującym koncert. Widać było, że bardzo dobrze się bawią, a nagranie, które Lewandowska dostała z tego zdarzenia, szybko znalazło się za jej sprawą w sieci.