Tak kibice "pozdrowili" Nawrockiego, to znowu się dzieje. Obóz Tuska reaguje

"Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - bannerem o takiej treści kibice Lechii Gdańsk powitali Karola Nawrockiego, który w sierpniu zeszłego roku pojawił się na stadionie, by z wysokości trybun obejrzeć mecz ukochanej drużyny z Motorem Lublin. Potem prezydent dość regularnie bywał również na innych stadionach, gdzie witano go zawsze przychylnie. Teraz jednak coś się zmienia. Fani kolejnych klubów dołączają do akcji wymierzonej w jedną z decyzji Nawrockiego. Na następnych obiektach zawisły transparenty uderzające w pewien ruch głowy państwa.

To jeszcze nie koniec. Następne transparenty uderzające w prezydenta, politycy reagują

"Karol Nawrocki - niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-ką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas", "K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz", "Prezydencie zapomniałeś, dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś" - transparenty o takiej treści zawisły kolejno na meczach Piast Gliwice - Radomiak Radom, Motor Lublin - Zagłębie Lubin oraz Cracovia - GKS Katowice.

Okazuje się, że to wcale nie ostateczna lista. Dołączają do niej kibice Lecha Poznań. "Lech Poznań pamięta prokuratorskie zapędy Prezydenta - K.P.K. 26.02.226 - Nie jesteś jednym z nas" - takim banerem "pozdrowili" Karola Nawrockiego w ostatniej kolejce Ekstraklasy, przy okazji spotkania z drużyną z Niecieczy.

Rozwiń

Trzy grosze dorzucili jeszcze fani Widzewa Łódź. "Bez dowodów areszty wieloletnie. K. Nawrocki, wobec tego weta nie możemy przejść obojętnie" - przekazali. W tym temacie mówią jednym głosem z odwiecznymi rywalami z ŁKS-u. "K. Nawrocki niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody" - napisali ci drudzy, kończąc treść wulgarnym hasłem skierowanym do prezydenta.

Te transparenty to nawiązanie do weta Karola Nawrockiego wobec "ustawy 1600". Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, projekt dotyczy m. in. wprowadzenia zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zwiększenia decyzyjności sądów, a zmniejszenia prokuratorów, zwiększenia prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego i ułatwienia uzyskania pomocy prawnej z urzędu.

Głos w sprawie napięcia na linii kibice - prezydent zabierają politycy. "Po transparentach widać, że Min. Boguckim wsadził Prezydenta na solidną minę. Blokując reformę KPK stanęli w obronie patologii w tymczasowych aresztach czy korzystania z nielegalnych dowodów. A to tylko wycinek reformy. Coś czuję, że o tym wecie jeszcze wiele razy usłyszmy" - opisuje na platformie X Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Wtóruje mu kolega z partii, Miłosz Mencel, pisząc: "Tak się kończy bezmyślne wetowanie bez opamiętania. Polegną na tej taktyce".

"Szybko Nawrocki stracił poparcie u kibiców. A najśmieszniejsze jest to, że Trzaskowski bez problemu podpisałby zmiany w KPK. Ale tak to jest jak głosuje się na obrazek i narzucone narracje, a nie treść. A jakby prawicowi kibice przyjrzeli się jeszcze bliżej realnym decyzjom, to mamy rząd z ich marzeń sprzed jakiejś dekady" - przekonuje Tomasz Owczarek z KO, założyciel Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego. "Nawrocki tak przeszarżował z wetami, że nawet środowisko kibicowskie się od niego odwraca" - podsumowuje.

Rozwiń

Prezydent RP - Karol Nawrocki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Prezydent Karol Nawrocki Anita Walczewska East News

Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk, 11.08.2025 r. Przemek Swiderski East News

