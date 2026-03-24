Tak kibice potraktowali Nawrockiego na Narodowym. Potem zerwanie umowy

Ostatnia wizyta Karola Nawrockiego na ekstraklasowym meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa odbiła się w mediach głośnym echem. Część osób, na czele z politykami z Koalicji Obywatelskiej, opisywało, że kibice zgromadzeni na stadionie im. Ernesta Pohla przywitali prezydenta gwizdami. Inni przekonywali, że gwizdy istotnie było słychać, lecz skierowane one były nie do głowy państwa, a do także obecnego na trybunach włodarza miasta Kamila Żbikowskiego, który krytykowany jest za przeciągającą się w nieskończoność sprzedaż Górnika w prywatne ręce.

Niektórzy zastanawiają się, czy w obliczu ostatnich wydarzeń Karol Nawrocki wybierze się na barażowy mecz Polska - Albania w eliminacjach do mistrzostw świata. Taka wizyta nie byłaby wyjątkiem. W listopadzie prezydent gościł na spotkaniu z Holandią. Był wówczas świadkiem sytuacji, która swój finał znalazła w lutym bieżącego roku.

Karol Nawrocki pojawił się na Stadionie Narodowym. Kibice zareagowali

Na meczu Polska - Holandia (1:1) Karol Nawrocki pojawił się w towarzystwie młodszego syna, Antoniego. Gdy fani zasiadający na Stadionie Narodowym zorientowali się, że wśród nich jest prezydent, przywitali go chóralnymi okrzykami. Skandowano jego nazwisko, a nagranie dokumentujące wydarzenie trafiło do sieci.

Spotkanie przypadało na 14 listopada, czyli na zaledwie trzy dni po Narodowym Święcie Niepodległości. Kibice ze stowarzyszenia To My Polacy chcieli to uczcić i przygotowali specjalną oprawę. Nie udało się jednak jej zaprezentować, bo służby zablokowały możliwość wniesienia jej elementów na obiekt.

Do akcji wkroczył Karol Nawrocki, który już po meczu zdecydował o wyświetleniu oprawy na Pałacu Prezydenckim, o czym informował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. Taki ruch prezydent tłumaczył później w Radiu Wnet.

"Widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, by wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem w niej nic dziwnego. Widziałem napis 'Do boju Polsko', widziałem orła w zamkniętej koronie. Ciężko mi odpowiedzieć czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski" - przekazał. "Kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy i je je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do reprezentacji" - dodał.

Kolejny rozdział tej historii życie dopisało całkiem niedawno, w lutym. To wtedy PZPN oświadczył, że definitywnie kończy współpracę ze stowarzyszeniem To My Kibice. Wyjaśniono powody zerwania umowy. "Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska - Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym" - przekazano w komunikacie, nawiązując do złamania regulaminu i użycia środków pirotechnicznych przez grupę fanów. Część rac wylądowała wówczas na murawie, "bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia".

Zamknięcie współpracy oznacza, że stowarzyszenie nie będzie prowadziło zorganizowanego dopingu na meczu Polska - Albania w eliminacjach do MŚ 2026. Dotyczy to również innych spotkań reprezentacji Polski.

Prezydent RP Karol Nawrocki

Karol Nawrocki na XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia w eliminacjach do MŚ 2026

