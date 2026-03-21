Tak kibice potraktowali Karola Nawrockiego. Inaczej niż zawsze. "Nie jesteś jednym z nas"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że sympatyzuje ze środowiskami kibicowskimi. Zresztą z wzajemnością. Tymczasem w trakcie piątkowych meczów PKO BP Ekstraklasy kibice postanowili odezwać się do głowy państwa, tak jak jeszcze tego nie robili. Szczególnie jedno zdanie może zaboleć głowę państwa.

Kibice uderzyli w Karola Nawrockiego. Transparenty na polskich stadionach
Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Karol Nawrocki od dziecka jest kibicem Lechii Gdańsk. Prezydent RP w trakcie swojej kadencji widziany był już także na meczach Legii Warszawa, Górnika Zabrze oraz reprezentacji Polski. Głowa państwa cieszy się dużym szacunkiem w środowisku kibicowskim, co widać niemal na każdym kroku. Prezydent obecny był także na XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, gdzie został powitany z honorami.

Kibice zaatakowali Karola Nawrockiego. Jedno zdanie może zaboleć prezydenta RP

W piątek (21 marca) odbyły się dwa mecze PKO BP Ekstraklasy: Piast Gliwice - Radomiak Radom oraz Motor Lublin - Zagłębie Lubin. Na obu spotkaniach pojawiły się transparenty krytykujące decyzje Karola Nawrockiego.

"Karol Nawrocki - niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-ką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas" - brzmiał transparent wywieszony w Gliwicach.

"K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz" - napisali z kolei kibice w Lublinie.

O co chodzi i dlaczego kibice mają żal do Karola Nawrockiego? Prezydent kilka dni temu podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy 1600. Był to projekt dotyczący m.in. wprowadzenia zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zmniejszenia decyzyjności prokuratorów, zwiększenia prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania karnego oraz ułatwienia uzyskania pomocy prawnej z urzędu.

- Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością. Przyjęcie pojedynczych rozwiązań korzystnych, nie jest wystarczającą przesłanką do podpisania ustawy. Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa - tłumaczył rzecznik Prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz.

Transparent na meczu Motor Lublin - Zagłębie Lubin
Transparent na meczu Motor Lublin - Zagłębie LubinIreneusz WnukNewspix.pl
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki nieoczekiwanie został zaatakowany przez kibicówKlaudia RadeckaAFP
Prezydent RP Karol Nawrocki z szalikiem kibica z napisem Polska
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
