Tak kibice potraktowali Karola Nawrockiego. Inaczej niż zawsze. "Nie jesteś jednym z nas"
Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że sympatyzuje ze środowiskami kibicowskimi. Zresztą z wzajemnością. Tymczasem w trakcie piątkowych meczów PKO BP Ekstraklasy kibice postanowili odezwać się do głowy państwa, tak jak jeszcze tego nie robili. Szczególnie jedno zdanie może zaboleć głowę państwa.
Karol Nawrocki od dziecka jest kibicem Lechii Gdańsk. Prezydent RP w trakcie swojej kadencji widziany był już także na meczach Legii Warszawa, Górnika Zabrze oraz reprezentacji Polski. Głowa państwa cieszy się dużym szacunkiem w środowisku kibicowskim, co widać niemal na każdym kroku. Prezydent obecny był także na XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, gdzie został powitany z honorami.
Kibice zaatakowali Karola Nawrockiego. Jedno zdanie może zaboleć prezydenta RP
W piątek (21 marca) odbyły się dwa mecze PKO BP Ekstraklasy: Piast Gliwice - Radomiak Radom oraz Motor Lublin - Zagłębie Lubin. Na obu spotkaniach pojawiły się transparenty krytykujące decyzje Karola Nawrockiego.
"Karol Nawrocki - niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-ką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas" - brzmiał transparent wywieszony w Gliwicach.
"K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz" - napisali z kolei kibice w Lublinie.
O co chodzi i dlaczego kibice mają żal do Karola Nawrockiego? Prezydent kilka dni temu podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy 1600. Był to projekt dotyczący m.in. wprowadzenia zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenia nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zmniejszenia decyzyjności prokuratorów, zwiększenia prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania karnego oraz ułatwienia uzyskania pomocy prawnej z urzędu.
- Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością. Przyjęcie pojedynczych rozwiązań korzystnych, nie jest wystarczającą przesłanką do podpisania ustawy. Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa - tłumaczył rzecznik Prezydenta RP, Rafał Leśkiewicz.