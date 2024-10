Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch pobrali się 7 sierpnia 2010 roku kościele na Bachledówce we wsi Czerwienne. Do ołtarza szli w tradycyjnych góralskich strojach, wzbudzając ogromny zachwyt wśród zebranych gości.

Mało kto pamięta, że skoczek na ślub zdecydował się w naprawdę młody wieku, bowiem miał wówczas zaledwie 23 lata. Jak jednak ostatecznie potwierdził w wywiadzie , była to najlepsza decyzja jego życia.

Kamil Stoch poruszająco o swoim małżeństwie z Ewą

"Wziąłem ślub dość wcześnie, ale chciałem wracać do kogoś, kto będzie czekał na mnie w domu. Nie rodzice, ale ktoś, z kim mogę pogadać o wszystkim, przytulić się czy wyjść na kolację. Takim jestem typem człowieka i cieszę się, że znalazłem najbardziej odpowiednią osobę" - wyznał w rozmowie na kanale YouTube Blachotrapez.

Potem dodał, że dzięki ukochanej w domu może być całkowicie sobą, bo nikt go "nie ocenia i niczego nie narzuca".

Choć Kamil na koncie ma wiele sukcesów, a jego kariera nadal prężnie się rozwija, sportowiec podkreśla stanowczo, że to rodzina jest dla niego najważniejsza.

" Małżeństwo i dom stawiam zdecydowanie ponad sukcesy sportowe. W latach młodości myślałem zupełnie inaczej, skupiałem się tylko na wynikach na skoczni. Z wiekiem nabrałem doświadczenia. Sukcesy sportowe są na chwilę. Po zwycięstwach zjawia się masa doradców i ludzi, którzy klepią cię po plecach. W słabszych momentach zostaje dosłownie kilka osób, które zostają do końca życia " - przyznał w tej samej rozmowie.

"To dobry, szanujący i rozumiejący się związek. Nie wtrącamy się. Pięknie to funkcjonuje. Zerkamy z boku i się cieszymy. Pozostaje życzyć wszystkim, by na takich partnerskich zasadach układali relacje z drugą osobą" - wyznał swego czasu.