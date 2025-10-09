Tak Kaczmarek zareagowała na zaloty Bukowieckiego. Doniesienia potwierdzone po latach

Konrad Bukowiecki specjalizuje się w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. Najlepsze wyniki osiągał w rywalizacji juniorskiej, kiedy to masowo zgarniał złote medale na mistrzostwach świata i Europy. Na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zakwalifikował się do finału. W 2018 roku zajął ósme miejsce na halowych mistrzostwach świata w Birmingham. Zgodnie z doniesieniami medialnymi to właśnie przy okazji tego turnieju rozpoczął się jego związek z Natalią (wówczas) Kaczmarek.

Na jej koncie znajdziemy przede wszystkim brązowy medal z igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobyty w biegu na 400 metrów czy złoto mistrzostw Europy w Rzymie, oba przywiezione w zeszłym roku. Obecnie Natalia i Konrad Bukowieccy żyją w szczęśliwym małżeństwie. Co wiemy na temat początku ich relacji?

Bukowiecki musiał walczyć o Kaczmarek. Początki nie należały do najłatwiejszych

Poznali się w 2016 roku. W jednym z wywiadów Konrad Bukowiecki wspominał, że wszystko zaczęło się od... gry w karty! Nie ukrywał również swojego zawstydzenia obecnością sportsmenki.

- Poprosiłem tego kolegę, żeby zapytał, czy Natalia gra w karty. Zagraliśmy w makao i kenta. Ja z kolegą, Natalia i jej koleżanka. I tak się zaczęło - wspominał w jednym z wywiadów dla Sport.se.pl. Wraz z upływem czasu sportowcy poznawali się coraz lepiej, jednak ich relacja stawała się bardziej przyjacielska niż miłosna.

Z uśmiechem na twarzy - w programie Dzień Dobry TVN - Bukowiecki stwierdził nawet, że doświadczył tzw. friendzone, czyli sytuacji, w której jedna z osób ma nieco inne oczekiwania co do kontynuowania relacji. - Na początku troszeczkę się zakumplowaliśmy, przez parę miesięcy byliśmy w takim friendzonie - tłumaczył kulomiot.

Ostatecznie Konradowi Bukowieckiemu udało się na stałe związać z lekkoatletką. W 2023 roku doszło do zaręczyn. Po zeszłorocznych igrzyskach w stolicy Francji zakochani zdecydowali się na ślub. Ceremonia odbyła się 28 września w kompleksie Żeglarska Zatoka nad jeziorem Dadaj na Mazurach.

- Poukładane życie prywatne jest bardzo ważne, ta spokojna głowa, dzięki temu można się skupić tylko na trenowaniu - podsumowała Natalia Bukowiecka w wywiadzie dla Eurosport.tvn24.pl.

Konrad Bukowiecki, Natalia Kaczmarek Paweł Skraba HONEST Media materiały prasowe

Natalia Bukowiecka i Konrad Bukowiecki na lekkoatletycznych MŚ w Tokio Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

Natalia i Konrad Bukowieccy Paweł Skraba materiały prasowe