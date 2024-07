Tak dziś wygląda córka legendy. Obserwuje ją ponad milion osób

Gretzky, który dorobił się pseudonimu "The Great One" ("Wielki") stał się zawodnikiem, do którego porównuje się kolejne, wschodzące talenty. Numer, z którym występował (99) został zastrzeżony przez władze NHL jako wyraz uznania dla dokonań Kanadyjczyka. Karierę zakończył od w 1999 roku. Od tamtego czasu kilkukrotnie współpracował z kadrą narodową, a podczas zimowych igrzysk w Vancouver (2010) zapalił znicz olimpijski.

Reklama