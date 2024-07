Tak Dariusz Szpakowski poderwał znaną aktorkę. Nie do wiary, co zrobił

Dariusz Szpakowski to jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w polskim sporcie. Mimo, że komentator nie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach, to wiadomo, że od lat jest w szczęśliwym związku z aktorką Grażyną Strachotą, para doczekała się dwóch córek, ale początki wcale nie były kolorowe. Pan Dariusz musiał się bardzo napracować, by poderwać gwiazdę kina.