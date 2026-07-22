Tak Boniek "zgasił" Wysocką-Schnepf na antenie TVP. Jej mina mówi wszystko

Zbigniew Boniek gościł na antenie TVP Info, gdzie miał skomentować rezultat finału tegorocznego mundialu. Hiszpanie wygrali z Argentyńczykami 1:0 i to oni ostatecznie sięgnęli po Puchar Świata.

"Ja, jak widać, od wczoraj świętuję. Wprawdzie mam tu tylko jedną gwiazdkę, jeszcze ta druga nie została doklejona, ale to już za chwilę pojawią się pewnie nowe edycje i tych koszulek" - zagadnęła Bońka prowadząca program Dorota Wysocka-Schnepf, dumnie prezentując się w koszulce Hiszpanii jeszcze w wersji z jedną gwiazdką za mistrzostwo świata za 2010 rok.

Więc ja świętuję, a pan?

"Ja jestem Polakiem i muszę pani powiedzieć, że generalnie świętuję, jak wygra polska drużyna. Nie będę się podłączał ani pod sukces Hiszpanów ani pod sukces Argentyny. Nawet gdyby to Włosi wygrali, to pewnie złożyłbym im serdeczne gratulacje" - odparował do dziennikarki.

"Natomiast ja nie jestem taki, żebym świętował zwycięstwo reprezentacji innych krajów niż nasza reprezentacja Polski" - podkreślił dobitnie.

Polityk PiS komentuje słowa Bońka. Wysocka-Schnepf "sprowadzona na ziemię"

Nagranie z tym fragmentem rozmowy już obiegło media społecznościowe. Udostępnia je m.in. Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł do Parlamentu Europejskiego.

"Wysocka-Schnepf chciała być bardziej fajnopolska niż mieszkańcy Jagodna i szybko została sprowadzona na ziemię przez Zbigniewa Bońka" - komentuje wymianę zdań na antenie TVP.

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"Ale Zibi ją zgasił", "Prezes z RiGCZem", "Brawo, panie Zbyszku", "Nie zawsze z nim się zgadzam, ale tu mi zaimponował", "Można Zibiego nie lubić, ale ja bardzo pana Bońka szanuję za przywiązanie do tradycji, do miejsc, z których pochodzi, i za przykładowy dla młodych patriotyzm", "Najlepsza akcja w karierze Zbigniewa Bońka", "Zibi jak zwykle szef" - komentują internauci.

"Mina jej zrzedła" - oceniają reakcję Doroty Wysockiej-Schnepf na słowa rozmówcy.

Boniek przypomina remis Polski z Hiszpanią. Potem odpadliśmy z Euro

Wcześniej Zbigniew Boniek, za pośrednictwem platformy X, krótko skomentował i rezultat i przebieg finału MŚ 2026. "Zwycięstwo w 100 proc. zasłużone. Najsłabszy finał od… no właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania" - przekazał.

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Potem przypomniał jeszcze mecz Polski z Hiszpanią. "Hiszpania ostatnio to męczyła się tylko z Polską, i to na swoim terenie. Pamiętacie 1:1?" - opisał.

To nawiązanie do meczu z czerwca 2021 roku w fazie grupowej Euro 2020. Spotkanie zakończyło się wspomnianym przez Bońka remisem, i to jeszcze na terenie przeciwnika, w Sewilli. Bramkę dla "Biało-Czerwonych" zdobył wówczas Robert Lewandowski.

Reprezentacja Polski pożegnała się wtedy z turniejem z jednym punktem na koncie, właśnie tym zdobytym przeciwko Hiszpanom. Pozostałe dwa grupowe pojedynki przegrała - najpierw ze Szwecją (2:3), a potem ze Słowacją (1:2).





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