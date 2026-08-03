W ostatnim czasie sporo działo się w życiu Michała Wiśniewskiego. Artysta po sześciu latach małżeństwa postanowił rozwieść się z piątą żoną, Polą, a wkrótce potem ogłosił powrót do swojej drugiej żony, Mandaryny. Wszystkiemu z bliska przygląda się Dominika Tajner, córka prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera, która w latach 2012-2019 także była w związku małżeńskim z liderem "Ich Troje".

Aspirująca zawodniczka MMA już jakiś czas temu głośno mówiła o tym, że mimo rozwodu utrzymuje bliskie relacje z Michałem Wiśniewskim, a o jego powrocie do Marty Mandrykiewicz wypowiadała się bardzo ciepło. Teraz Tajner pojawiła się w podcaście Matcha Talks i w rozmowie z Julią Izmałkową ujawniła, jakie relacje łączą ją z innymi byłymi żonami 53-latka.

"Z pierwszą żoną Michała nie mam kontaktu, no bo on też nie ma kontaktu. To już długo tam się ciągnęło, nawet nie wiem, czym ona się zajmuje. My tak cyferkami siebie nazywamy, więc dwójeczka i trójeczka spoczko, no a piąteczka teraz chwilowo zablokowała mnie, ale to myślę z tego tytułu, że czwóreczka, czyli ja, daję wsparcie Michałowi, ale mówię - nie jestem przeciwko niej ani za nim, ja nie obieram strony" - stwierdziła.

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Michał Wiśniewski stawał na ślubnym kobiercu kilka razy

Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme, która z muzykiem na ślubnym kobiercu stanęła w 1996 roku. W 2001 roku para jednak rozwiodła się, a rok później muzyk sformalizował swoją relację z Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz, jednak ich związek także nie przetrwał próby czasu. W 2006 roku - na krótko po rozwodzie - Wiśniewski wziął ślub z Anną Świątczak. I w tym przypadku nie skończyło się jednak z happy endem. W 2011 roku para rozstała się, a rok później lider "Ich Troje" po raz kolejny powiedział "tak" - tym razem Dominice Tajner. Zakochani rozwiedli się jednak w 2019 roku, a po kilku miesiącach żoną Wiśniewskiego została Pola.

Po zakończeniu związku małżeńskiego z Michałem Wiśniewskim w życiu miłosnym Dominiki Tajner także sporo się działo. 47-latka związała się bowiem z bokserem, Mariuszem Wachem. Para szykowała się nawet do formalizacji swojego związku, jednak ostatecznie ich drogi się rozeszły. W Matcha Talks Tajner ujawniła, że do zakończenia relacji z pięściarzem przekonała ją... rozmowa z Mandaryną. "Dwójeczka pomogła czwóreczce" - zdradziła.

Dominika Tajner Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN East News

Dominika Tajner, Michał Wiśniewski, 2016 rok AKPA AKPA

Mandaryna Piotr Fotek East News





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