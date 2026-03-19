Tajner poruszona tym, co dzieje się u Wiśniewskiego. Padły takie słowa

Dominika Tajner to postać dobrze znana w polskim show-biznesie, choć w środowisku sportowym kojarzona jest przede wszystkim jako córka Apoloniusza Tajnera, byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Sport nie jest jej jednak obcy - sama aktywnie trenuje sporty walki i nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby spróbować swoich sił jako zawodniczka MMA.

Największy rozgłos Dominice przyniosło małżeństwo z Michałem Wiśniewskim, liderem zespołu Ich Troje. Ich związek ostatecznie zakończył się rozwodem, jednak oboje darzą się ogromnym szacunkiem i wspierają się w trudnych chwilach, o czym Tajner wspominała przy okazji promocji najnowszego sezonu "Królowej Życia".

Dominika Tajner dowiedziała się o rozstaniu Michała Wiśniewskiego z obecną żoną. "Życzę im dużo siły"

Obecnie o Wiśniewskim znów jest głośno za sprawą jego życia prywatnego. Muzyk, który od kilku lat był związany z Polą Wiśniewską, niedawno oficjalnie potwierdził, że ich małżeństwo dobiegło końca. O kryzysie w ich relacji mówiło się już od dłuższego czasu, a sam artysta wcześniej sugerował, że w jego związku nie dzieje się najlepiej. Ostatecznie zdecydował się przeciąć spekulacje i wydał krótkie oświadczenie, w którym przyznał: "Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz".

W obliczu tej sytuacji głos zabrała Dominika Tajner, która - mimo że jest byłą żoną artysty - nie kryje, że wciąż darzy go sympatią i wspiera w trudnych chwilach. W rozmowie z Pudelkiem podkreśliła, że pozostają w stałym kontakcie i mogą na siebie liczyć.

"Z Michałem jestem w kontakcie od zawsze. Bardzo wspieram Michała, tak samo jak on wspierał mnie przy moim rozstaniu. Życzę zarówno Michałowi, jak i Poli dużo siły, bo rozstania zawsze są trudne i tego, żeby byli oboje szczęśliwi na nowej drodze, którą wybrali" - przekazała.

Jej słowa pokazują, że mimo zakończonego związku możliwe jest zachowanie wzajemnego szacunku i wsparcia, nawet w obliczu kolejnych życiowych wyzwań.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner

Pola i Michał Wiśniewscy

Dominika Tajner

