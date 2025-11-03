Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tajner nie miała zamiaru dłużej milczeć. Powiedziała, co sądzi o Rozenek

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Dominika Tajner wraca do show-biznesu w nowej odsłonie. Była żona Michała Wiśniewskiego wzięła udział w trzeciej edycji programu "Królowa Przetrwania", który już niebawem zagości na antenie TVN 7. Celebrytka opowiedziała o kulisach ekstremalnego show, swoich przeżyciach na planie i współpracy z nową prowadzącą - Małgorzatą Rozenek-Majdan. Zdradziła, co sądzi o "Perfekcyjnej Pani Domu".

Dominika Tajner powiedziała, co sądzi o Małgorzacie Rozenek-Majdan
Dominika Tajner powiedziała, co sądzi o Małgorzacie Rozenek-MajdanPIOTR KAMIONKA/REPORTER, Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN/East NewsEast News

Dominika Tajner po głośnym rozwodzie z Michałem Wiśniewskim wycofała się z blasku fleszy, a niedawno zaliczyła spektakularny come-back - przeszła bowiem metamorfozę i zrzuciła aż 40 kilogramów. Co ciekawe, w trakcie odchudzania odkryła ona w sobie nową pasję - sztuki walki. Teraz trenuje regularnie i nie ukrywa, że marzy o tym, by kiedyś stoczyć prawdziwą walkę. "Chciałabym choć raz wejść do ringu, żeby zwieńczyć ten etap mojej sportowej drogi" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Już wkrótce widzowie będą mogli obejrzeć Dominikę Tajner wychodzącą ze swojej strefy komfortu. Córka Apoloniusza Tajnera bowiem bierze udział w trzeciej edycji popularnego reality show "Królowa Przetrwania", którą już niebawem oglądać będzie można na antenie TVN 7.

Program, będący jednym z hitów stacji, zabiera grupę znanych Polek w dzikie, odległe miejsca, gdzie muszą one zmierzyć się nie tylko z naturą, ale też własnymi słabościami. W poprzednich sezonach triumfowały Josie Kwaśniewska i Natsu, a w nowej odsłonie o tytuł walczyć będą m.in. Nicole Pniewska, Ilona Felicjańska, Maja Rutkowski oraz właśnie Dominika Tajner.

Dominika Tajner ujawniła nt. Małgorzaty Rozenek-Majdan. Taka jest naprawdę

Dominika w rozmowie z Karoliną Motylewską z "Jastrząb Post" ujawniła kulisy programu i przyznała, że choć wyzwań się nie boi, udział w show był dla niej nie lada testem. "Myślę, że to będzie przełomowy sezon. Będzie się dużo działo i zachęcam widzów do oglądania, bo naprawdę takiego czegoś w "Królowej Przetrwania" jeszcze nie było. Dostałam propozycję i dla mnie takie programy to wyzwanie. To przygoda, więc nawet sekundy się nie zastanawiałam" - oznajmiła.

Na planie "Królowej Przetrwania" pociecha byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego miała okazję pracować z Małgorzatą Rozenek-Majdan. "Perfekcyjna Pani Domu" zastąpiła na stanowisku prowadzącego Izu Ugonoha. Zdaniem Tajner małżonka Radosława Majdana w tej roli odnalazła się znakomicie.

"Jej rola ograniczała się do prowadzenia zadań, ale też musiała się odnaleźć, bo 13 kobiet w dżungli wróży problemy. Teraz miałam okazję trochę bliżej ją poznać, no i tylko upewniłam się w swoich przekonaniach. Fantastyczna prowadząca, profesjonalistka, no i ścisły top, jeżeli chodzi o nasz kraj" - stwierdziła.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner
