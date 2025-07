Tajemniczy wpis Ewy Swobody. Polska sprinterka szykuje się do ślubu?

Wszystko jednak zmieniło się, gdy w jej życiu pojawił się Krzysztof Kiljan . Płotkarz od razu skradł serce sprinterki i zmienił jej podejście do związków. Zakochani są razem już od ładnych paru lat, jednak w porównaniu do wielu innych sportowych par cenią sobie prywatność - rzadko chwalą się w sieci wspólnymi zdjęciami i nie dzielą się z kibicami nowinkami z ich prywatnego życia. Tym razem jednak Ewa Swoboda zrobiła wyjątek i... pochwaliła się na Insta Stories fotkami z salonu sukien ślubnych.

"Bardzo miło było gościć u @anna_suknie_slubne. Wspaniałe kobiety i sukienki, dziękuję" - napisała sprinterka, wywołując poruszenie wśród internautów. Nie jeden z nich mógł bowiem dojść do wniosku, że salon ten Ewa Swoboda odwiedziła, aby znaleźć idealną suknię na swój ślub. W kolejnej relacji na Insta Stories biegaczka dała jednak do zrozumienia, że nie chodzi tu o jej ślub - prawdopodobnie szukała ona stylizacji, którą mogłaby założyć jako gość. "Nie musi być to suknia ślubna, ale ważne, że wybrana w dobrym humorze" - poinformowała. Kto wie, być może jednak sprinterka zdecydowała się jednak na suknię ślubną, a fakt ten na chwilę obecną ukryła przed kibicami?