Douglas Costa przez ostatnie lata spełniał się jako kierowca wyścigowy biorący udział w zawodach AMG Cup Brasil. Sportowiec nie odnosił co prawda ogromnych sukcesów, jednak nie można było mu zarzucić braku talentu. 42-latek niestety nie będzie miał już szansy na reprezentowanie się przed większą publicznością i dopisania do swojego CV kolejnych osiągnięć. W czerwcu brazylijskie media poinformowały bowiem o tragicznej śmierci kierowcy.

Nie żyje Douglas Costa. Kierowca wyścigowy i jego partnerka zmarli po zachorowaniu na tajemniczą chorobę

Costa od jakiegoś czasu związany był z dentystką Marianą Giordano. Para pod koniec maja bieżącego roku wybrała się na krótki wypad do jednej ze wsi w pobliżu Campinas. Na początku czerwca u kochanków pojawiły się pierwsze objawy złego samopoczucia, w tym gorączka, ból i czerwona wysypka. Tajemnicza choroba rozwinęła się u nich tak szybko, że 42-letni sportowiec 7 czerwca został przetransportowany do prywatnego szpitala w Jundial. Dwa dni wcześniej do placówki w Sao Paulo trafiła natomiast jego ukochana.