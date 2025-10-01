Tajemnicza śmierć byłego ministra sportu. Policja wszczęła dochodzenie

Nathi Mthethwa objął stanowisko ambasadora we Francji w lutym 2024 roku. Była to dla niego nowa rola po latach działalności w polityce krajowej. Wcześniej przez ponad cztery lata kierował resortem sportu, sztuki i kultury w rządzie prezydenta Cyrila Ramaphosy. Funkcję ministra pełnił od 2019 do 2023 roku, kiedy został odwołany podczas rekonstrukcji gabinetu. Jego kariera w polityce była jednak znacznie dłuższa - wcześniej związany był z Afrykańskim Kongresem Narodowym (ANC) i pełnił różne funkcje w strukturach rządowych, m.in. ministra policji.

Nie żyje Nathi Mthethwa. Sprawę bada francuska policja

58-letni polityk zaginął we wtorek, jednak służbom nie zajęło zbyt wiele czasu odnalezienie go. Ciało nieżyjącego już mężczyzny znajdowało się w pobliżu hotelu Hyatt. Według wstępnych ustaleń opublikowanych przez "Le Parisien", Mthethwa mógł spaść z 22. piętra czterogwiazdkowego hotelu. Na tym etapie nic nie wskazuje na udział osób trzecich, a wstępne badania sugerują możliwość działania umyślnego. Śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do samobójstwa, choć ostateczne wnioski zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu postępowania.

Sprawa nabrała rozgłosu także ze względu na okoliczności, które doprowadziły do odnalezienia ciała ambasadora. Z ustaleń mediów wynika, że pierwszą osobą, która zgłosiła jego zaginięcie, była żona, Philisiwe Mthethwa. Kobieta miała otrzymać od męża niepokojącą wiadomość, po czym zwróciła się o pomoc do francuskich służb. To właśnie jej reakcja pozwoliła szybko zlokalizować miejsce tragedii.

Po ujawnieniu informacji o śmierci ambasadora, południowoafrykański Departament Stosunków Międzynarodowych i Współpracy (DIRCO) wydał oficjalne kondolencje. W oświadczeniu podkreślono, że władze RPA pozostają w stałym kontakcie z francuskimi organami ścigania, które ustalają wszystkie okoliczności "tej przedwczesnej i tragicznej śmierci". Resort dyplomacji zaznaczył również, że Mthethwa pełnił swoją misję z wielkim oddaniem i był ważnym przedstawicielem Republiki Południowej Afryki na arenie międzynarodowej.

