Szymon Marciniak zabrał ukochaną na wakacje. Tylko pozazdrościć

W ostatnich miesiącach Szymon Marciniak nie mógł narzekać na brak wrażeń. Polak miał bowiem pełne ręce roboty - najpierw przeszedł do historii jako pierwszy arbiter z naszego kraju, który poprowadził finałowy mecz z udziałem Argentyny i Francji na mistrzostwach świata w piłce nożnej , następnie został wybrany na głównego arbitra finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan . 42-latek w tak obfitym w ważne wydarzenia okresie mógł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Od 22 lat jego fanką numer jeden jest bowiem jego małżonka, Magdalena.

Szymon Marciniak wypoczywa z rodziną w Turcji

Szymon Marciniak stara się, jak może, by mimo napiętego grafiku jego najbliżsi nie czuli się zaniedbywani. "Lubimy robić coś razem. Poza wspólnymi wycieczkami często uprawiamy sport. Gramy w siatkówkę czy jeździmy rowerami. [...] Staram się, żeby możliwie jak najczęściej moja rodzina spędzała ze mną czas również podczas zgrupowań" - wyjawił kilka lat temu w rozmowie z "Łączy nas piłka".