Szykuje się sensacyjny powrót z emerytury. Gwiazdy Hollywood namawiają Garetha Bale'a

Gwiazdy Hollywood namawiają Garetha Bale`a na powrót z emerytury

Całą konwersację błyskawicznie podłapali kibice, którzy wyrazili ogromny entuzjazm co do ewentualnego powrotu Bale`a. Jeden z nich napisał wręcz, że jeśli to dojdzie do skutku, to zmieni imię swojego dziecka na "McElhenny". To nie byłaby pierwsza tego typu sytuacja związana z Wrexham, bo wcześniej w tym sezonie właścicele z Hollywood namówili do powrotu na boisko Bena Fostera, bramkarza znanego z kilkuset występów w Premier League, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Foster w kluczowym w kontekście awansu meczu z Notts County w doliczonym czasie obronił rzut karny na wagę trzech punktów.