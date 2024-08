Szykują się wielkie zmiany w życiu Tomaszewskiej. Takie wieści prosto z TVN

"Zmiany! Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia 'Dzień dobry TVN'. Oczywiście z 'Dzień dobry TVN' się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - napisała prezenterka na Instagramie.

Piłkarze Realu Madryt dotarli do Warszawy. Szaleństwo kibiców przed hotelem. WIDEO

Piłkarze Realu Madryt dotarli do Warszawy. Szaleństwo kibiców przed hotelem. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Małgorzata Tomaszewska może poprowadzić "Dzień dobry TVN"

Obecnie "Dzień dobry TVN" w okresie wakacyjnym pojawia się na antenie tylko w weekendy. W tym formacie Senkarę zastępuje Mateusz Hładki, który z pewnością widziałby się w takiej roli na dłużej. Jak wynika z informacji do których dotarł portal Plotek, szanse na to są marne.

"Brane są pod uwagę różne opcje. Mateusz Hładki i Bartek Jędrzejak to kilka z osób, którym przygląda się szefowa. Jest jednak pewien problem. Oni mieli już szansę prowadzić DDTVN rok temu, ale do tego nie doszło. Dlaczego? Mówi się, że są do tego zbyt nudni" - wyjawił portalowi anonimowy informator.