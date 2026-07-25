Jessica Ziółek kilka miesięcy temu przekazała swoim fanom radosne wieści i ogłosiła, że ona i Miłosz Mleczko czekają na przyjście na świat pierwszego potomka. W ostatnich tygodniach influencerka regularnie publikowała wpisy, w których z dumą eksponowała swój powiększający się ciążowy brzuszek. W ostatnim czasie 31-latka przestała publikować nowe posty na swoim profilu na Instagramie, co zaniepokoiło internautów. Teraz kobieta przerwała milczenie i poinformowała o narodzinach swojej pociechy. Przy okazji zdradziła płeć dziecka.

"Od wczoraj wszystko ma nowy sens - witaj na świecie, Synku. Kochamy Cię" - przekazała.

Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko zostali rodzicami Instagram/jessica_ziolek materiał zewnętrzny

Na radosne wieści zareagowała Odra Opole, w której barwach występuje obecnie Mleczko. "Nasz bramkarz Miłosz Mleczko został Tatą! Serdeczne gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców z okazji narodzin synka! Życzymy Wam mnóstwa radości z każdego wspólnego dnia, wielu niezapomnianych chwil oraz ogromu rodzinnego szczęścia. Maluszkowi życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu i beztroskiego dzieciństwa!" - przekazał klub.

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Wierni kibice piłkarskiej reprezentacji Polski doskonale znają Jessikę Ziółek. 31-latka przez wiele lat związana była z Arkadiuszem Milikiem. Ba, zakochani planowali nawet formalizację swojego związku, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu i oboje ostatecznie doszli do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość.

Po rozstaniu Milik i Ziółek postanowili skupić się na własnych ścieżkach - on ułożył sobie życie u boku influencerki i promotorki zdrowego stylu życia, Agaty Sieramskiej; ona natomiast odnalazła szczęście u boku piłkarza, Miłosza Mleczki. W 2022 roku zakochani zdecydowali się na kolejny krok i zawodnik Odry Opole wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. O udanych oświadczynach para poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Choć zakochani nie sformalizowali jeszcze swojego związku, teraz czeka ich kolejny, bardzo ważny etap wspólnego życia.

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Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko Artur Zawadzki Reporter

Jessica Ziółek Artur Zawadzki Reporter

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik, 2015 rok Jordan Krzemiński AKPA





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