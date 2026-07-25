Szykowała się do ślubu z Milikiem. Teraz urodziła dziecko innemu piłkarzowi

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W ostatnich latach życie Jessiki Ziółek zmieniło się o 180 stopni. Po zakończeniu wieloletniej relacji z Arkadiuszem Milikiem WAG odnalazła miłość u boku innego piłkarza. Miłosz Mleczko nie czekał długo z zaręczynami, a jeszcze przed oficjalną formalizacją ich związku stało się jasne, że parę czeka kolejny ważny krok - powitanie na świecie pierwszego wspólnego potomka. Teraz 31-latka przekazała światu radosną nowinę i poinformowała o narodzinach pociechy. Przy okazji zdradziła płeć.

Jessica Ziółek
Jessica ZiółekAKPA AKPA

Jessica Ziółek kilka miesięcy temu przekazała swoim fanom radosne wieści i ogłosiła, że ona i Miłosz Mleczko czekają na przyjście na świat pierwszego potomka. W ostatnich tygodniach influencerka regularnie publikowała wpisy, w których z dumą eksponowała swój powiększający się ciążowy brzuszek. W ostatnim czasie 31-latka przestała publikować nowe posty na swoim profilu na Instagramie, co zaniepokoiło internautów. Teraz kobieta przerwała milczenie i poinformowała o narodzinach swojej pociechy. Przy okazji zdradziła płeć dziecka.

"Od wczoraj wszystko ma nowy sens - witaj na świecie, Synku. Kochamy Cię" - przekazała.

Dorosłe dłonie delikatnie trzymają malutką rączkę noworodka leżącego na łóżku.
Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko zostali rodzicamiInstagram/jessica_ziolekmateriał zewnętrzny

Na radosne wieści zareagowała Odra Opole, w której barwach występuje obecnie Mleczko. "Nasz bramkarz Miłosz Mleczko został Tatą! Serdeczne gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców z okazji narodzin synka! Życzymy Wam mnóstwa radości z każdego wspólnego dnia, wielu niezapomnianych chwil oraz ogromu rodzinnego szczęścia. Maluszkowi życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu i beztroskiego dzieciństwa!" - przekazał klub.

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Wierni kibice piłkarskiej reprezentacji Polski doskonale znają Jessikę Ziółek. 31-latka przez wiele lat związana była z Arkadiuszem Milikiem. Ba, zakochani planowali nawet formalizację swojego związku, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu i oboje ostatecznie doszli do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość. 

Po rozstaniu Milik i Ziółek postanowili skupić się na własnych ścieżkach - on ułożył sobie życie u boku influencerki i promotorki zdrowego stylu życia, Agaty Sieramskiej; ona natomiast odnalazła szczęście u boku piłkarza, Miłosza Mleczki. W 2022 roku zakochani zdecydowali się na kolejny krok i zawodnik Odry Opole wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. O udanych oświadczynach para poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Choć zakochani nie sformalizowali jeszcze swojego związku, teraz czeka ich kolejny, bardzo ważny etap wspólnego życia.

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kobieta z długimi, prostymi włosami u boku mężczyzny z krótką brodą, oboje ubrani elegancko w ciemnych kolorach, stoją razem na tle zaciemnionego wnętrza
Jessica Ziółek i Miłosz MleczkoArtur ZawadzkiReporter
Młoda kobieta o długich prostych włosach i wyrazistych oczach stoi na tle czarnej ścianki z białymi logotypami, ubrana w elegancką stylizację, otoczona przez rozmytych fotografów oraz uczestników wydarzenia.
Jessica ZiółekArtur ZawadzkiReporter
Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik, 2015 rok
Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik, 2015 rokJordan KrzemińskiAKPA


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