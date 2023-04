Szybko zarobił pierwszy milion i... roztrwonił pieniądze. "Sięgnąłem dna"

Boris Becker mimo że przygodę z zawodowym tenisem zakończył już jakiś czas temu, nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony mediów. Reprezentant Niemiec ma za sobą ciężki czas. W 2017 roku zagraniczne serwisy poinformowały, że legendarny tenisista został ogłoszony bankrutem . Becker ukrywał posiadanie dodatkowych aktywów. W konsekwencji trafił do więzienia, w którym miał spędzić 2,5 roku. Mężczyzna miał to szczęście, że przed końcem wyroku skorzystał z angielskich przepisów, a dokładnie z "programu szybkiej ścieżki" i przed świętami Bożego Narodzenia został deportowany do ojczyzny.

Od wielkiej sławy to wielkiego upadku. Kulisy kariery Borisa Beckera

Emerytowany zawodnik na zagranicznych kortach zarobił kosmiczne pieniądze. Na jego konto wpadło ok. 25 mln dolarów. (aktualnie to ok. 107 mln zł). A to nie było wszytko. Należy jeszcze doliczyć zarobki z umów sponsorskich i kontraktów reklamowych.