Szybko odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Teraz nadeszło potwierdzenie

Niedługo po odpadnięciu z programu, Natsu opublikowała na Instagramie post, w którym oficjalnie informowała, że zeszła się ze swoim tanecznym partnerem, Wojciechem Kuciną. Teraz para postanowiła pokazać, że ich związek kwitnie.

Natsu szybko odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Karczmarczyk i Kucina odpadli w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" po zatańczeniu hip-hopu, który ostatecznie spodobał się jurorom nieco bardziej niż poprzednie taneczne popisy influencerki. Najbardziej czekała na zatańczenie rumby, ale ostatecznie nie miała takiej szansy.

Po programie Natsu ogłosiła w rozmowie z Party, że nie będzie brała już udziału w kolejnych tego typu programach. "To była fajna przygoda i jakbym miała zostać w niej jeszcze dłużej, to bym się cieszyła. To nie jest tak, że się cieszę, że odpadłam, ale kamień z serca. To było dla mnie bardzo stresujące, ciężkie, intensywne… Ja mam co robić w życiu" - wyjaśniała.

Natsu znalazła nową miłość

Dzięki "Tańcowi z Gwiazdami" Karczmarczyk znalazła jednak nową miłość. Przez tygodnie spędzone na treningach i występy przed publicznością, ona i Wojciech Kucina bardzo się do siebie zbliżyli. Ostatecznie niedługo później ogłosili, że są parą. Od tego czasu na socialach influencerki pojawia się sporo ich wspólnych zdjęć.

Majówkę oboje spędzili w Karkonoszach. Mieli czas na to, by wyjechać i sprawdzić różne oblicza polskich gór. "Kupiliśmy szybkie okulary i zrobiliśmy szybki wypad w góry" - podpisała wrzucone przez siebie zdjęcia Natsu. To jej pierwszy wyjazd z nowym partnerem i kto wie, może "Taniec z Gwiazdami" zostawi nam kolejną parę z kolejnej edycji na dłużej.

Iwona Pavlović i Natsu w "Tańcu z gwiazdami" Jakek Kurnikowski, Paweł Wrzecion AKPA

Wojciech Kucina i Natalia Natsu Karczmarczyk Gałązka AKPA

