Tuż przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy nie brakuje emocji. Wiosna na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zapowiada się szalenie interesująco. Wszystko przez momentami minimalne różnice punktowe pomiędzy drużynami. Nagła zwyżka formy może spowodować, że zespół ze strefy spadkowej może włączyć się do walki o grę w europejskich pucharach.

Kibice Ekstraklasy mają przed sobą kilka niewiadomych. Wiele oczu zwróconych będzie na Legię Warszawa oraz Raków Częstochowa. W tych klubach w zimowej przerwie doszło do rewolucji, a nowi trenerzy będą musieli szybko zaadaptować się do panujących warunków. W grupie pościgowej znajdują się grający wiosną w Europie mistrz Polski Lech Poznań, a także osłabiona po odejściu Oskara Pietuszewskiego Jagiellonia Białystok. Po niepowodzeniu na jesień Widzew Łódź dozbroił się i wedle oczekiwań kibiców, wiosną musi namieszać w stawce.

Jedną z rewelacji pierwszej części sezonu jest Wisła Płock. Drużyna trenowana przez Mariusza Misiurę jako jeden z trzech beniaminków poradził sobie kapitalnie. Od pierwszej kolejek "Nafciarze" utrzymywali się w czołówce, a 2025 rok zakończyli na pozycji lidera.

Jednym z filarów Wisły w tym sezonie jest Marcus Haglind-Sangre. Szwed trafił do Płocka dwa lata temu, praktycznie z miejsca stając się podstawowym defensorem swojego zespołu. W tym sezonie Ekstraklasy zanotował komplet minut, grając od deski do deski we wszystkich 18 spotkaniach rozegranych przez Wisłę. Postawa 30-latka przed kilku dniami została doceniona - Haglind-Sangre podpisał z płockim klubem nową umowę obowiązującą do czerwca 2027 roku.

Zawodnik lidera Ekstraklasy wprost o życiu w Polsce. Porównał ją do swojej ojczyzny

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" szwedzki defensor opowiedział m.in. o swoich odczuciach dotyczących pobytu w naszym kraju. Jak sam przyznał, początkowo niewiele wiedział o Polsce odbierając ją głównie przez pryzmat największych miast. Jak dodał, w Płocku żyje mu się bardzo komfortowo.

- Płock ma swój urok. To miasto żyje sportem, którym tutejsi ludzie są wręcz zafascynowani, dzięki czemu łatwiej było mi się tu odnaleźć. Oczywiście otrzymywałem też dużo wsparcia od kibiców czy kolegów z szatni. Poza tym niedaleko jest Warszawa, więc gdy tylko chcę pojechać do większego miasta, przykładowo na zakupy, to mam taką opcję. Dlatego aklimatyzacja w Polsce była całkiem łatwa - opowiadał Marcus Haglind-Sangre.

Zawodnik Wisły Płock nie ukrywa, że Polska zaskoczyła go bardzo pozytywnie. Przy okazji doceniania standardu swojego życia w naszym kraju Haglind-Sangre pokusił się o porównanie Polski ze swoją ojczyzną. Ze strony piłkarza padły wymowne słowa.

- Dziś sam mogę potwierdzić, że Polska to piękny kraj. (...) Nie chcę wchodzić w politykę, ale Polska obecnie jest bardzo czysta. Widać, że dbacie o swój kraj, co bardzo mi się podoba. Dbacie o ludzi, którzy tu mieszkają, to są te największe różnice. Szwecja utraciła to, co miała wcześniej. Pod tym względem Polska jest w lepszej pozycji - dodał po chwili Haglind-Sangre porównując życie w Polsce oraz jego ojczyźnie.

Rozmawiający z piłkarzem Maciej Frydrych wprost zapytał, czy jego zdaniem życie w Szwecji jest obecnie gorsze, niż miało to miejsce w przeszłości. Haglind-Sangre nie pozostawił jakichkolwiek wątpliwości. - Gdy byłem młodszy, wyglądała inaczej. Od jakiegoś czasu wszystko zaczęło się pogarszać - dodał szwedzki defensor.

Wisła Płock w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku zmierzy się z Rakowem Częstochowa, czyli aktualnie czwartą drużyną w tabeli Ekstraklasy. Starcie lidera z wicemistrzem Polski będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Marcus Haglind-Sangre w starciu z Michalisem Kossidisem Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Piłkarze Wisły Płock Grzegorz Wajda Reporter

Asy serwisowe w meczu UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport