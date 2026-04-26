Szpilka zmierzył się z Wrzoskiem, "rewanż" po 715 dniach. Symboliczny werdykt

"Pojedynek" był zapowiadany od soboty. Był obiecany po osiągnięciu progu 45 milionów złotych na wszystkich trzech zbiórkach. W niedzielę doszedł do skutku, stało się to przed godziną 13:00. Najpierw przeprowadzono ważenie. Arkadiusz Wrzosek wniósł na wagę 109 kilogramów, a Artur Szpilka 115,3.

Rozwiń

Tuż po nim obaj zawodnicy zdjęli rękawice, bo pierwszą "rundą" była rywalizacja na tzw. łapki. "Szpila" pokazał dużą szybkość reakcji i bez problemu wygrał 2:0. Następnie okazał się lepszy też w drugiej odsłonie, którą była gra w kamień-papier-nożyce (3:1).

Na trzecią rundę fighterzy KSW założyli rękawice, ale bynajmniej nie zamierzali zadawać sobie prawdziwych ciosów. Wyprowadzali lekkie ruchy rękami, jak przystało na konfrontację pokazową. Wrzosek w dodatku "poszukał" dwóch "obaleń", łapiąc oponenta za nogę.

Łukasz Jurkowski wcielił się w rolę konferansjera i sędziego "ringowego". Werdykt był symboliczny - ręce obu zawodników poszły w górę, a zwycięzcą została ogłoszona fundacja Cancer Fighters.

Dodajmy, że Szpilka przekazał na licytację dla niej rękawice w walki o mistrzostwo świata z Deontayem Wilderem. Z "Bronze Bomberem" walczył w styczniu 2016 roku. Sam ich model jest warty 2 tysiące dolarów, a przecież wielkość licytacji napędzi wartość emocjonalna. Zwycięzca będzie mógł także odbyć trening z 37-latkiem w Warszawskim Centrum Atletyki.

screen: YouTube - latwogang materiał zewnętrzny

Artur Szpilka Adam Jankowski East News

Arkadiusz Wrzosek i Artur Szpilka KSW materiały prasowe

