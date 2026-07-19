Artur Szpilka w sobotni wieczór zaliczył wielki comeback w oktagonie. Podczas gali KSW 120 w Gdyni fighter stoczył swój pierwszy pojedynek od grudnia ubiegłego roku, a jego rywalem był Augusto Sakai, który w przeszłości występował w UFC. Polak nie dał się jednak onieśmielić CV Brazylijczyka i po 15 minutach krwawej batalii jednogłośną decyzją sędziów wygrał pojedynek.

Rozwiń

Podczas kolejnego już występu w klatce Szpilkę wspierała jego partnerka, Kamila Wybrańczyk. Już po walce fighter i jego ukochana udzielili krótkiego wywiadu dziennikarzowi portalu WP SportoweFakty. Kobieta przyznała, że pojedynek Polaka z byłym zawodnikiem UFC śledziła z niepokojem i kopnięcia, na które w pewnym momencie zdecydował się "Szpila" były absolutnie niepotrzebne.

"Kopy były niepotrzebne. (...) Ja sobie to tłumaczyłam tak: wygrał przez duszenie, wygrał już przez nokaut, to teraz przez kopnięcie w głowie pewnie chciał wygrać" - oznajmiła z przymrużeniem oka Wybrańczyk, która w przeszłości także miała okazję spróbować swoich sił w oktagonie.

W pewnym momencie dziennikarz zapytał 39-latkę o to, jak wytrzymuje ona na co dzień z tak szalonym człowiekiem. Nagle do rozmowy wtrącił się Szpilka. Takich słów z ust fightera nie spodziewał się chyba nikt. "Ja wam powiem, jak ona wytrzymuje. Przecież ona ma ze mną najlepiej na świecie. Słuchajcie, puszczam ją na imprezy, chodzi sobie z koleżankami, kładzie się o 10.00 spać. (...) Ja śpię, ja trenuję, ja kocham swoje pieski, kocham ją, więc ona ma najlepiej, co może mieć. Trafiła sobie, człowieku, szóstkę w totka" - ogłosił 37-latek. "Ty też" - odpowiedziała ukochanemu Wybrańczyk, po czym para nie szczędziła sobie czułości.

Szalona walka wieczoru. Pas mistrzowski KSW zmienił właściciela

Miłość jak z filmu. Artur Szpilka od ponad dekady tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par

Historia Kamili Wybrańczyk i Artura Szpilki nadawałaby się na scenariusz hollywoodzkiego filmu. Kobieta w życiu fightera pojawiła się bowiem w momencie, gdy ten próbował ułożyć sobie życie na nowo po wyjściu z więzienia. Choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, zakochani szybko zdali sobie sprawę z tego, że są sobie pisani. Kilka miesięcy później para zdecydowała się na symboliczne tatuaże - zapisali sobie bowiem na nadgarstkach swoje imiona. W 2015 roku Szpilka zdecydował się na kolejny krok i oświadczył się partnerce. "Doczekała się. Albo grubo, albo wcale" - ogłosił wówczas z dumą na Facebooku.

Choć są narzeczeństwem od ponad dekady, do tej pory Szpilka i Wybrańczyk nie zdecydowali się na formalizację swojej relacji. Kilka lat temu kobieta wyjawiła, że nie spieszy jej się ponownie wyjść za mąż, gdyż ma już za sobą jedno nieudane małżeństwo. "Mogę być wieczną narzeczoną, mi to nie przeszkadza. Ja już suknię białą miałam, ślub miałam. Nieśpieszno mi do kolejnego" - zdradziła w wywiadzie dla portalu "Boxing.pl".

To ona skradła serce Artura Szpilki. Kamila Wybrańczyk może pochwalić się ciekawym wykształceniem

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk Wojtalewicz Jarosław AKPA

Artur Szpilka Piotr Molecki East News

Kamila Wybrańczyk AKPA





Natalia Bukowiecka 5. w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie. WIDEO Polsat Sport