Szostak zawalczy o honor. Rywal w końcu przerwał milczenie. Jasno o relacji z byłą żoną Akopa

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Do występu na jubileuszowej gali organizacja zakontraktowała prawdziwe gwiazdy, m.in. Martę "Linkimaster" Linkiewicz, Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego, Denisa Labrygę, Roberta Karasia, Pawła Bombę, Alberto Simao oraz Jakuba "Kubańczyka" Flasa.

Dopełnieniem wydarzenia będzie także udział w poszczególnych walkach znanych sportowców, takich jak byli zawodnicy UFC - Izabela Badurek i Makhmud Muradov, czy Akop Szostak, mający za sobą kilka występów w KSW.

Rywalem ostatniego z nich będzie wspomniany Kubańczyk, a Szostak zapowiadał w specjalnym oświadczeniu, że stawką ich pojedynku będzie utracony honor. - To są duże pieniądze, ale przede wszystkim to jest walka o honor, który on mi zabrał. Dlatego teraz to ja wejdę do klatki i zabiorę mu wszystko - grzmiał Akop w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, sugerując, że jego przeciwnik jest winny rozpadowi jego małżeństwa z Sylwią Szostak. Flas i kobieta brali wspólnie udział w programie "Good Luck Guys Polska".

Akop Szostak ma osobisty problem do rywala na FAME MMA. Przeciwnik w końcu przerwał milczenie

W nagraniu z udziałem "Kubańczyka", opublikowanym przez FAME MMA 11 marca na platformie YouTube, fani w końcu poznali perspektywę rapera wobec jego rzekomego romansu z byłą żoną swojego rywala. Flas niczego nie ukrywał i wprost wskazał, że nie ma on sobie nic do zarzucenia.

- Sylwia chyba nie udzieliła żadnego wywiadu, a jak go udzielała, to chyba mówiła, że nic nie było. I ja podtrzymam jej słowa dlatego, że nie zdradziła ze mną Akopa. Jeżeli coś nawet kiedykolwiek by było, a nie mówię, że było, to nie mam nic sobie do zarzucenia. Uważam, że on nie może mieć do mnie pretensji - zamknął temat "Kubańczyk".

Następnie z ust Flasa padł krytyczny komentarz w stronę samego rywala. Mężczyzna ma nie rozumieć, dlaczego Akop podparł walkę silnym bagażem emocjonalnym wynikającym z przeszłości w sytuacji, gdy był on już związany z inną kobietą - Michaliną Zagórską.

- Dla mnie to jest kuriozalne, że on się bije o byłą. Nie wiem, co ta jego nowa kobieta myśli. Moja by mi powiedziała, żebym się pakował i wyjeżdżał. [...] Myślę, że też sobie zrobił bardziej źle tym pojedynkiem niż dobrze. Nie wiem, czy to jest jakieś bronienie honoru - podsumował.

Materiał był nagrywany prawdopodobnie znacznie wcześniej, bowiem Hubert Mściuwujewski, prowadzący wywiad, dopiero co wrócił z wakacji w Tajlandii. W ostatnim czasie sieć obiegła natomiast smutna informacja o zerwaniu zaręczyn i zakończeniu relacji między Zagórską a Szostakiem. Wiele wskazuje zatem na to, że kobietę faktycznie przerosło wszystko, co działo się w przestrzeni medialnej przy okazji promocji nadchodzącej walki jej ówczesnego partnera.

Przypomnijmy, że Szostak i Flas już za niecałe dwa tygodnie będą mieli okazję wyjaśnić sobie wszelkie nieścisłości w walce bokserskiej w oktagonie w PreZero Arenie.

Akop Szostak Podlewski AKPA

Akop Szostak Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Akop Szostak Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News East News

Piotr Szeliga po przegranej walce z Marcinem Wrzoskiem. FAME MMA 19 INTERIA.TV INTERIA.TV