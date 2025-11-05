Szostak zaskoczył kibiców. Z dumą ogłosił to w mediach społecznościowych

Akop Szostak to postać doskonale znana fanom sportów walki i mediów społecznościowych. Były zawodnik MMA przez lata budował swoją karierę w oktagonie, zdobywając popularność nie tylko dzięki umiejętnościom, ale też charyzmie i otwartości wobec fanów. Choć w ostatnich latach skupił się głównie na działalności medialnej i pracy nad sylwetką, jego nazwisko wciąż budzi duże emocje. Jego ostatni wpis na Instagramie przyciągnął uwagę wielu rodaków.

Akop Szostak z narzeczoną już ubrali choinkę. Internauci w szoku

Szostak od lat słynie z tego, że kocha świąteczny klimat bardziej niż większość. Kolorowe światełka, zapach choinki i magia grudnia to dla niego coś wyjątkowego. Tym razem jednak zawodnik postanowił nie czekać na pierwszą gwiazdkę. Już na początku listopada poinformował, że jego choinka stoi i dumnie błyszczy w salonie. Zdjęciem udekorowanego drzewka pochwalił się w sieci.

"Do świąt zostało 49 dni! My już oficjalnie rozpoczęliśmy przygotowania! Choinka stoi, więc pora na resztę świątecznych dekoracji. To będą nasze pierwsze wspólne święta i na pewno będą niezapomniane, bo oboje je uwielbiamy" - ogłosił na Instagramie, chwaląc się zdjęciem pod choinką w towarzystwie narzeczonej oraz swoim pupili.

W ubiegłym roku, świeżo po rozstaniu z żoną Sylwią, Akop przyznał, że nie miał nastroju na dekoracje. "Odkryłem coś nowego - nie lubię ubierać choinki w samotności. Może dlatego, że prawdziwa magia rodzi się w chwilach dzielonych z kimś bliskim" - pisał wówczas w sieci. Teraz sytuacja "wróciła do normy" i zawodnik ponownie daje się ponieść nastrojowi Bożego Narodzenia. Wszystko dzięki jego narzeczonej, Michalinie.

"Świąteczna gorączka" Akopa i jego ukochanej mocno podzieliła internautów. Część gratuluje Akopowi pozytywnej energii i radości życia, inni jednak uważają, że listopad to jednak za wcześnie na choinkę. "Tak jak Was uwielbiam tak tego wszystkiego nie rozumiem i naprawdę nie chce nikogo krytykować i urazić. Też kocham święta i nie mogę się tego czasu doczekać, ale uważam, że listopad to jest czas wszystkich zmarłych", "Opanujcie się, bo to jest listopad i jeszcze piękna jesień", "Moim zdaniem dekoracje w listopadzie psują magię świąt" - pojawiły się głosy.

