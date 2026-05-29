Szostak usłyszał przykrą diagnozę. "Zastanawiałem się, czy o tym napisać"

Szostak zazwyczaj chętnie dzielił się szczegółami ze swojego życia, choć część informacji skrzętnie ukrywał. Teraz postanowił pójść na całość i opowiedzieć o swojej diagnozie psychiatrycznej, która w przyszłości może pozwoli mu poukładać pewne sprawy związane z życiem osobistym.

Akop Szostak wyznał ws. diagnozy

Ostatnie miesiące były pełne zaskoczeń dla Akopa Szostaka - w lutym rozstał się ze swoją narzeczoną, a potem spekulowano, że może wrócił do byłej żony, Sylwii. Plotki szybko jednak zostały ucięte, bo dawna wybranka zawodnika MMA oświadczyła, że znów się zakochała, a jej nowym wybrankiem okazał się być znany w Łodzi biznesmen.

Tymczasem jej były mąż postanowił z pomocą lekarzy dowiedzieć się, czy może w jakiś sposób lepiej radzić sobie z życiem i swoimi emocjami. Została postawiona mu jednoznaczna diagnoza.

Akop Szostak dostał diagnozę osobowości bordeline

"Zastanawiałem się, czy o tym napisać. Jednak wiecie, że od lat dzielę się z Wami zarówno dobrymi, jak i trudnymi momentami. Zdiagnozowano u mnie osobowość borderline. Wiele osób myli ją z chorobą dwubiegunową, ale nie jest to to samo. W moim przypadku wiąże się to przede wszystkim z bardzo intensywnym przeżywaniem emocji i okresami, kiedy mimo że pozornie wszystko jest w porządku, w środku toczę własną walkę" - tłumaczył w mediach społecznościowych.

"Nie jestem osobą, która wybucha i pokazuje wszystko na zewnątrz. Wręcz przeciwnie, kiedy jest mi ciężko, najczęściej zamykam się w sobie. Duszę emocje, wycofuje się i próbuję radzić sobie sam, nawet wtedy, gdy w środku dzieje się naprawdę dużo. Nie piszę tego, żeby wzbudzać współczucie. Piszę to dlatego, że chciałbym normalizować fakt, że problemy psychiczne mogą dotyczyć każdego. Niezależnie od wieku, pracy, pieniędzy czy tego, jak wygląda jego życie z zewnątrz" - dodał. Wyjaśnił też, że zamierza udać się na terapię, by lepiej radzić sobie ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości.

Sylwia Szostak, Akop Szostak Wojciech Olkusnik/East News/Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News East News

Akop Szostak Fame MMA materiały prasowe





Koseccy ocenili decyzje Jana Urbana. "To powołanie jest dla mnie logiczne". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport