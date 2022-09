Nie tak dawno Paul Pogba zdobył się na szczere wyznanie, które bez wątpienia zaskoczyło wielu kibiców. 29-latek wyjawił, że padł ofiarą szantażu ze strony swoich przyjaciół z dzieciństwa. Ci mieli wyłudzić od niego 100 tysięcy euro . Francuskie media dotarły do zeznań gwiazdora Juventusu , zawierających sporo szokujących informacji.

Francuskie media dotarły do zeznań Paula Pogby. Szokujące słowa piłkarza

Jak donoszą dziennikarze dziennika "Le Monde", w marcu tego roku Francuz miał spędzić dzień ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa. Około północy odprowadzono go do pokoju hotelowego, następnie kazano mu wyłączyć telefon. Gdy piłkarz posłuchał nakazu, do pokoju weszło dwóch zakapturzonych i uzbrojonych mężczyzn w kamizelkach kuloodpornych.