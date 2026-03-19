Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich reprezentanci Rosji mogli wziąć udział w rywalizacji wyłącznie jako zawodnicy neutralni - bez hymnu i flagi. Co więcej, nałożone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski ograniczenia jasno określały, że nie mogli oni publicznie popierać działań swojego rządu ani być członkami organizacji militarnych. Był to efekt szeroko zakrojonej izolacji rosyjskiego sportu na arenie międzynarodowej po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Co ciekawe, kilka tygodni później Rosjanie wzięli udział w zimowych igrzyskach paralimpijskich, a o medale walczyli już pod narodową flagą.

Władimir Putin naprawdę to powiedział. Szokujące słowa w kierunku Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

W tym kontekście coraz częściej pojawiają się głosy krytyki ze strony rosyjskich władz oraz mediów, które zarzucają MKOl "upolitycznienie sportu". Narracja ta regularnie powraca w przekazie propagandowym, gdzie podkreśla się, że sport powinien jednoczyć ludzi ponad podziałami i nie być wykorzystywany jako narzędzie nacisku politycznego. Jednocześnie rosyjska propaganda sama chętnie odwołuje się do idei olimpijskiej, przedstawiając sport jako przestrzeń dialogu i pojednania.

W tym tonie wypowiedział się również Władimir Putin, który podczas ostatniego spotkania z członkami rządu odniósł się do działań Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz oczekiwań wobec tej organizacji. "Jeśli chodzi o to, że sport powinien być latarnią, to prawda. W czasach radzieckich był taki iluzjonista, jeśli mnie pamięć nie myli, Amajak Akopian. Pokazywał takie sztuczki, które wszystkich zadziwiały i zachwycały. Bardzo chciałbym, aby w związku ze zmianą zespołu w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim MKOl przestał zajmować się sztuczkami i przestał wykorzystywać międzynarodowy sport jako narzędzie walki politycznej" - ogłosił po wystąpieniu ministra sportu Michaiła Diegtiariowa lider rosyjskiego narodu, cytowany przez oficjalną stronę Kremla.

Słowa Putina wywołały ogólnokrajowe poruszenie, a cytaty z jego przemówienia pojawiają się w wielu rosyjskich serwisach. "Prezydent Rosji Władimir Putin ma nadzieję, że nowy Międzynarodowy Komitet Olimpijski przestanie wykorzystywać sport jako narzędzie do osiągania celów politycznych" - czytamy na portalu "sport-interfax.ru". "Głowa państwa wyraziła nadzieję, że po zmianie władz MKOl "przestanie płatać figle". Przytoczyła również analogię do twórczości radzieckiego iluzjonisty Amajaka Akopiana, zauważając, że takie "sztuczki" są niestosowne w sporcie międzynarodowym" - przekazano z kolei na portalu "expert.ru". "Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził nadzieję, że po wyborze nowego kierownictwa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), organizacja zaprzestanie wykorzystywania sportu jako narzędzia politycznego, a zamiast tego będzie przyczyniać się do rozwiązywania konfliktów" - czytamy na stronie "news.sportbox.ru".

Władimir Putin HECTOR RETAMAL / AFP AFP

Kirsty Coventry nową przewodniczącą MKOl

