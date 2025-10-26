Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok w "Tańcu z Gwiazdami". Pocałunek Zillmann na wizji. Burza w sieci

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaskoczyły wszystkich fanów "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i jej partnerka pocałowały się na wizji podczas ognistej rumby, za którą otrzymały od wszystkich sędziów 40 punktów! Screeny z ich występu szybko zaczęły krążyć po sieci i wybuchła wokół nich równie ognista, co przedstawiona wcześniej rumba, dyskusja. Niektórzy nie przebierali w słowach.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pocałowały się na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami"
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pocałowały się na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami"ALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

"Zaczynamy odcinek i jako pierwsze zatańczą Kasia i Janja! W tym tygodniu postawiły na ognistą rumbę. Od jurorów otrzymały 40 punktów!" - można było przeczytać na oficjalnym kanale "Tańca z Gwiazdami". Nie wszyscy byli jednak zgodni w tej ocenie. Wszystko przez pocałunek, do którego doszło między tancerką i sportsmenką w trakcie tańca.

Katarzyna Zillmann pocałowała Janję Lesar w trakcie tańca

Rumba to taniec nastawiony na zmysłowość i ocierający się o erotykę, co niejednokrotnie widać było w "Tańcu z Gwiazdami". I tym razem koncepcją postanowiono się zabawić, a zrobiły to Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które wystąpiły na samym początku odcinka i nie dały o sobie zapomnieć już do jego końca.

W trakcie wykonania doszło do pocałunku między sportsmenką a tancerką. Ten odbił się szybko szerokim echem w mediach społecznościowych. Część osób była zachwycona, ale wiele stwierdzało, że takie zachowanie wydawało im się niesmaczne. Niektórzy uzasadniali swoje wątpliwości w dyskusji.

Katarzyna Zillmann skrytykowana za pocałunek

Jurorzy byli zachwyceni tańcem obu pań. Nawet niebędąca wielką zwolenniczką umiejętności Zillmann Iwona Pavlović była skłonna pokazać tabliczkę z notą dziesięciopunktową.

O "braku smaku" pisali za to komentujący w sieci. Niektórzy po prostu twierdzili, że nie podobał im się cały występ, a inni skupiali się bezpośrednio na pocałunku. Część z niezadowolonych fanów Zillmann podkreślało, że zarówno ona, jak i Janja Lesar są z kimś związane i taki pocałunek wydawał się im niesmaczny. Para nr 10 może być jednak póki co raczej pewna dalszego udziału w programie, bo zachwyconych ich postawą było niemal tylu, co zniesmaczonych.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
Sportowiec w białym stroju z rozłożonymi ramionami uśmiecha się, w tle widzowie oraz inni uczestnicy wydarzenia sportowego.
Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"Wojciech OlkusnikEast News

