W książęcych obowiązkach Williama są także te z zakresu dotykającego świata sportu. Od dłuższego czasu następca brytyjskiego tronu piastuje stanowisko prezydenta Angielskiego Związku Piłki Nożnej. Z tego tytułu osobiście przed mundialem w Katarze "odprawił" reprezentację swojego kraju wylatującą do Kataru. Z jego rąk oficjalnie przyjęli numery koszulek na mistrzostwa świata 2022. Oprócz tego książę skierował do nich krótkie, bojowe przesłanie.

Cały kraj jest z wami, wszyscy wami kibicujemy. Wszystkiego dobrego ~ - mówił.

Jego obecność w szatni Anglików wywołała kontrowersje . Zarzucano mu, że na podobny gest wsparcia nie zdecydował się względem Walijczyków. "Może oczywiście wspierać kogo chce, a jego wizyta jako prezydenta FA [Angielski Związek Piłkarski] jest zrozumiała. Ale czy nie widzi, że tu tytuł księcia Walii jednocześnie jest całkowicie nie na miejscu? Ani krzty zakłopotania z jego strony? Lub wrażliwości na problem w tym przypadku?" - dociekał w mediach społecznościowych aktor Michael Sheen.

Teraz głośno jest o innej "piłkarskiej" aktywności księcia Williama. Chodzi o jego spotkanie z jednym z piłkarzy Manchesteru United. Wszystko skończyło się uroczystym wręczeniem nagrody.

Był zaskoczony wiadomością z Pałacu Buckingham i spotkaniem z księciem Williamem. "Dość surrealistyczne"

Stało się. Jonny Evans, północnoirlandzki zawodnik Manchesteru United, gościł w Pałacu Buckingham, gdzie odebrał z rąk księcia Williama Order Imperium Brytyjskiego (MBE). To odznaczenie ustanowione przed ponad stu laty przez króla Jerzego VI. Dzieli się na dwie klasy (cywilną i wojskową), a te na pięć klas. MBE to najniższa z nich. Ci, którzy uhonorowani zostali dwiema najwyższymi klasami, mają prawo do tytułu szlacheckiego i używania tytułów "sir" lub "dame".

Taki zaszczyt spotkał w 1999 roku jednego z najpopularniejszych trenerów na świecie, sir Alexa Fergusona. Królowa Elżbieta przyznała mu odznaczenie po tym, jak Manchester United pod jego wodzą w jednym roku wygrał Puchar Anglii, Premier League i Ligę Mistrzów.

Królowa powiedziała mi, że nie sądzi, aby kiedykolwiek którejś drużynie angielskiej udało się to ponownie osiągnąć, i ma rację. Zwieńczeniem trzech trofeów było zwieńczenie mojej kariery i zostało nagrodzone tytułem szlacheckim. To moment niezwykłej dumy dla mnie, mojej rodziny i klubu, ponieważ jest to wysiłek zespołowy ~ - mówił wówczas szkoleniowiec niedługo po spotkaniu z monarchinią, cytowany przez "Irish Independent".

Evans tytułem szlacheckim jeszcze posługiwać się nie może, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Na razie nie kryje ogromnej radości, ale i szoku po ofercie i spotkaniu z Williamem. "Kiedy dostałem list i zobaczyłem królewską pieczęć, to byłem trochę w szoku. Było to coś niesamowitego. Poczułem wielką dumę, szczególnie w chwili, gdy dowiedziałem się, że dostrzeżono moje poświęcenie dla futbolu w Irlandii Północnej" - wypowiedź piłkarza przytacza "Daily Mail".

"To było dość surrealistyczne uczucie być tam [w Pałacu Buckingham - przyp. red.] i spotkać księcia Walii. Chwilę porozmawialiśmy o piłce nożnej. To był miły moment i oczywiście przyjemnie było, że poświęcił czas i mogliśmy zamienić kilka słów. Możliwość przywiezienia mojej żony, mamy i taty do Pałacu Buckingham była niesamowitą rzeczą" - podsumował Jonny Evans.

Oprócz piłkarza w ten sam dzień odznaczeni zostali Sarah Hunter (kapitan angielskiej reprezentacji w rugby) oraz Amy Fearn (angielska sędzia piłkarska). Film dokumentujący ceremonią umieszczono w mediach społecznościowych.

