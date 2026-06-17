Szok, co zrobili kibice z Norwegii. To nie jest fotomontaż

Na ten moment czekali wszyscy fani futbolu z Norwegii. Po 28 latach przerwy drużyna narodowa tego kraju powróciła bowiem do zmagań w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Podopieczni Staale Solbakkena awansowali na mundial bezpośrednio, wygrywając swoją grupę w eliminacjach, a zmagania za oceanem rozpoczęli od meczu z Irakiem.

Podczas pierwszego meczu mistrzostw świata Erling Haaland i spółka liczyć mogli na naprawdę wyjątkowe wsparcie. Na trybunach Gillette Stadium zasiadła bowiem liczna grupa kibiców z Norwegii. Ci jeszcze przed startem meczu zrobili w Stanach Zjednoczonych niezłe show.

Na kilka godzin przed meczem Irak - Norwegia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem fanów futbolu z Norwegii. Kibice na stacji kolejowej Boston's South Station wykonali słynne "Wiosłowanie Wikingów", przyciągając uwagę innych podróżnych.

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Kibice przynieśli szczęście swojej drużynie narodowej - w pierwszej połowie Erling Haaland strzelił nie jedną, a aż dwie bramki. Reprezentanci Iraku nie pozostali jednak bierni - w 39. minucie spotkania bramkarza "Lwów" przechytrzył bowiem Ayman Hussein.

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"Wiosłowanie Wikingów" w norweskim futbolu obecne jest od wielu już lat. Kibice zasiadający na trybunach podczas meczów w rytmicznym geście naśladują wiosłowanie łodzią wikingów, połączone z głośnym okrzykiem. W ten sposób odwołują się oni do dziedzictwa morskich wojowników, zagrzewając przy okazji reprezentację do walki.

Nawiązań do bogatej historii norweskiego narodu przy okazji tegorocznych mistrzostw świata nie brakuje. Jeszcze przed wylotem na ocean reprezentanci skandynawskiego kraju wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, o której mówił cały świat. Ekipa Staale Solbakkena przed obiektywem stanęli z autentycznymi mieczami i tarczami, a w tle zobaczyć można było imponujących rozmiarów łodzie wikingów - tzw. knary. Fotografie z tej sesji szybko rozprzestrzeniły się po internetowych platformach, zyskując tysiące udostępnień, a fani futbolu z całego świata chwalili norweską kadrę za kreatywność.

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Reprezentacja Norwegii FREDRIK VARFJELL AFP

Reprezentacja Norwegii Anadolu Getty Images





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