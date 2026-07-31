Pol'and'Rock Festival to wydarzenie, którego inicjatorem jest Jerzy Owsiak - twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego stałym elementem stała się Akademia Sztuk Przepięknych - cykl spotkań ze znanymi osobistościami. W tym przypadku z Julią Szeremetą.

Wraz z wicemistrzynią olimpijską na scenie zasiadł prezenter Radosław Mróz, który porozmawiał z nią między innymi na temat jej dzieciństwa, rodziny czy pracy z psychologiem, powołując się przy tym na przykład Igi Świątek.

Potem mikrofon trafił jednak także do obecnych na miejscu uczestników imprezy, którzy mogli poruszyć dowolny temat. A zwłaszcza jeden z nich spotkał się z żywiołową reakcją.

Julia Szeremeta na Pol'and'Rock Festival. Padło pytanie o Karola Nawrockiego

- Sam trenuję boks trzy razy w tygodniu. Bardziej, żeby się poruszać. Zauważyłem, że gdy zdobyłaś medal, więcej dziewczyn pojawiło się na sali. A co do pytań, jaki bokser jest twoją inspiracją i idolem? Bo podczas walk widać u ciebie vibe Roya Jonesa Juniora. Czy zdarza ci się parować z mężczyznami, przygotowując do walk? - wymieniał swoje pytania jeden ze słuchaczy.

A na koniec wspominał o prezydencie Karolu Nawrockim, pytając, jak Julia Szeremeta ocenia jego bokserskie umiejętności.

Po tych słowach na sali wybuchła burza braw. A gdy te wybrzmiały, nasza pięściarka przeszła przeszła do odpowiedzi.

- Typowo nie mam w boksie takiej inspiracji, żebym naśladował cudzy styl. Podoba mi się parę stylów walki - Roy Junior czy Ben Whittaker. Ale typowo nie naśladuję. Po moim sukcesie dużo więcej dziewczyn przyszło na treningi bokserskie. Bardzo się cieszę, bo nie musimy walczyć, ale warto potrenować dla siebie i dla samoobrony. Moim celem po igrzyskach było to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi do naszego sportu, który kiedyś był bardzo na topie i był bardzo popularny, a jakoś tak zrobiło się o nim cicho.

Jakie pytanie? A jeszcze o pana prezydenta Nawrockiego

Po czym ucięła temat jednym zdaniem - Nie miałam okazji sprawdzić jego umiejętności bokserskich - powiedziała.

Na koniec wróciła także do kwestii ewentualnych zmagań z przedstawicielami przeciwnej płci.

- Kiedyś bardziej trenowałam z chłopakami, robiliśmy sparingi w klubie. Od czasów kadry raczej sparujemy z dziewczynami. Teraz mamy łączone zgrupowania z chłopakami, bo mój trener przejął też kadrę mężczyzn i jest head coachem. Wspólnie trenujemy. Sparingów typowo nie robimy, ale różne zadania robimy wspólnie. Napędzamy się i jest rywalizacja - przyznała Julia Szeremeta.

Prezydent RP Karol Nawrocki Dan Kitwood AFP

Julia Szeremeta Lukasz Kalinowski East News





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