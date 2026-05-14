Julia Szeremeta nie poprzestaje na reprezentowaniu Polski na sportowych arenach międzynarodowych. Od pewnego czasu jest również żołnierzem Wojska Polskiego. Trenuje i służy w szeregach Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, występując w stopniu szeregowej. W zeszłym roku pokazała się w mundurze przy okazji przypadających na 2 maja obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. "To szczególna data, w której oddajemy hołd naszym barwom narodowym - bieli i czerwieni. To dzień dumy, jedności i szacunku dla historii oraz wszystkich, którzy służą Ojczyźnie" - opisywała.

Mundur i przynależność do formacji to dla niej także wyraz odpowiedzialności za kraj oraz miłości do ojczyzny. Daje temu wyraz w najnowszej wypowiedzi dla "Super Expressu".

Julia Szeremeta służy w Wojsku Polskim. Jest gotowa bronić ojczyzny

"Jesteś żołnierką Wojska Polskiego. To powód do dumy. Gdyby, odpukać, wybuchła wojna, byłabyś gotowa bronić kraju?" - takie pytanie Julia Szeremeta usłyszała od Przemysława Ofiary. W odpowiedzi złożyła krótką, acz ważną, deklarację. "Tak, walczyłabym, robiąc to, co umiem najlepiej. Walczyłabym za ojczyznę, za nasz kraj" - przekazała.

Oprócz Szeremety w Wojsku Polskim służą też inne sportsmenki, w tym Aleksandra Mirosław, Natalia Bukowiecka, Klaudia Zwolińska, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetić, Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina Kopron.

O tym, jak wygląda nabór do CWZS, opowiedział koordynator sekcji st. chor. szt. Robert Banach. "CWZS jest zainteresowany pozyskaniem zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy, w szczególności w dyscyplinach olimpijskich oraz w tych, w których odbywa się rywalizacja międzynarodowego współzawodnictwa wojskowego. Ewentualny kandydat składa wniosek o przyjęcie, jednak konieczne jest także uzyskanie poparcia Polskiego Związku" - wyjaśnił w rozmowie z portalem bieganie.pl.

Kandydat musi ukończyć podstawowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą. Wtedy dopiero może starać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej

Liczba etatów jest ograniczona. Co zatem decyduje o kolejności wcieleń? Głównie wyniki sportowe oraz przydatność żołnierza pod kątem współzawodnictwa wojskowego na arenie międzynarodowej. Co roku zawodnicy muszą zrealizować mierniki wynikowe (może to być miejsce z imprezy wojskowej lub medal w drużynie z takich zawodów).

Głównym obowiązkiem zawodnika pełniącego służbę w CWZS jest osiąganie jak najlepszych wyników sportowych. Zgodnie z przepisami prawa żołnierze-sportowcy otrzymują uposażenie wojskowe zgodne ze zajmowanym stanowiskiem i stopniem wojskowym. Z informacji upublicznionej na stronie internetowej Wojska Polskiego wynika, że wynagrodzenie zasadnicze dla szeregowych wynosi od 6500 zł, dla podoficerów od 7470 do 8650 zł, a dla oficerów od 9090 zł. Podane sumy to kwoty brutto.

Poza tym każdy ze sportowców działających pod egidą CWZS po zakończeniu sportowej kariery może liczyć na propozycję kontynuacji pełnienia służby już poza strukturami tej jednostki.

Julia Szeremeta LUKASZ KALINOWSKI East News

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki East News

Julia Szeremeta ze swoim teamem Andrzej Iwańczuk AFP

