Szeremeta spakowała walizki i opuściła Polskę. Pokazała się w nowej odsłonie

W ostatnim czasie Szeremeta coraz chętniej sprawdza, jak czuje się w różnych elementach modowych. Bardzo pasują jej już suknie wieczorowe, a także kuse stroje kąpielowe. Wtedy pięściarka jest w stanie zaprezentować się w bardzo kobiecym wydaniu i widać, że dobrze się z tym czuje.

Julia Szeremeta ma za sobą świetny sezon

Poolimpijski sezon okazał się znakomity dla Julii Szeremety. Choć Polka nie spełniła wszystkich swoich tegorocznych ambicji, to jest na dobrej drodze ku temu, by w przyszłych latach jeszcze bardziej budować swoją siłę i wygrywać kolejne pojedynki w swojej kategorii wagowej.

Przede wszystkim chciałam sukcesem pożegnać się z wiekiem młodzieżówki na arenie międzynarodowej, bo w przyszłym roku już nie będę miała możliwości wystąpić w imprezie tej rangi. Przed rokiem pauzowałam, bo odpoczywałam po igrzyskach olimpijskich, dlatego w tym chciałam powtórzyć sukces sprzed dwóch lat, gdy "zrobiłam" złoto

Polka prócz złota na młodzieżowych mistrzostwach Europy zdobyła także srebro mistrzostw świata i Pucharu Świata. Oba te krążki Szeremeta chętnie zamieniłaby na złota i w następnych latach będzie miała na to szansę. Teraz jednak przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

Julia Szeremeta na wakacjach. Pokazała się w bikini

Jeszcze 6 grudnia Julia Szeremeta brała udział w II Warszawskim Festiwalu Sportów walki, podczas którego poprowadziła trening dla dzieci. Potem mogła jednak już w zupełności skupić się na sobie. Polska pięściarka postanowiła więc wybrać się na wakacje.

Szeremeta nie ujawniła miejsca swojego pobytu, ale pokazała zdjęcie znad oblanego słońcem basenu. Zawodniczka leżała na leżaku w bikini i odpoczywała po trudnym, ale bardzo pięknym dla niej i polskiego boksu sezonie. Na jej twarzy widać było szeroki uśmiech. Jeszcze chwila urlopu i niebawem powrót do przygotowań.

