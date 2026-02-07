"Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia udział bierze minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich" - tak brzmiał komentarz Piotra Sobczyńskiego komentującego dla telewizji publicznej ceremonię otwarcia igrzysk Milano-Cortina 2026.

Wielu internautów oburzyło, że wspomniał on o obecności Rutnickiego, a nie wymienił Karola Nawrockiego, który również oglądał wydarzenie z poziomu trybun. Na platformie X powstało wiele wpisów dość ostro komentujących całą sytuację.

Nawrocki pominięty przez komentatora TVP podczas ceremonii otwarcia. Kwiatkowski komentuje

Szef TVP Sport zabrał już głos na ten temat. - Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka - powiedział portalowi WP Sportowe Fakty.

Co ciekawe, w kolejnym jego zdaniu padło nazwisko Przemysława Babiarza. Znany komentator po zamieszaniu z igrzysk z 2024 roku wokół interpretacji słów utworu "Imagine" Johna Lennona i słów o "wizji komunizmu" tym razem nie komentował już ceremonii otwarcia.

W transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu

Mowa o piątkowych zawodach drużynowych. Na trybunach areny Mediolanum Forum był obecny i Rutnicki, i Nawrocki. Trzymali kciuki za Sofię Dowhal i Wiktora Kuleszę, Julię Szczecininę i Michała Woźniaka oraz za Jekaterinę Kurakową. Cała ta piątka walczyła dla Polski w trzech pierwszych z czterech przejazdów "team eventu".

