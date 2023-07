Pod koniec maja Robert Karaś dokonał imponującej sportowej rzeczy i pobił rekord świata w triathlonie na dystansie 10-krotnego Ironmana. Podczas zawodów w Brasil Ultra Tri osiągnął czas 164 godzin, 14 minut i 2 sekund. Poprzedni najlepszy wynik należał do Belga Kennetha Vanthuyne'a i było o niecałe 20 godzin dłuższy.

Gigantyczny wysiłek okupił problemami zdrowotnymi. Jak przyznawał na konferencji prasowej, doznał przeciążeniowego zmagania piszczela . "Sprawia mi to problemy w chodzeniu i trenowaniu. To nie jest dobre, bo po takim wysiłku potrzebuję aktywności fizycznej. Organizm powinien stopniowo zwalniać, nie może być nagle odłączony od wysiłku. Mam nadzieję, że wkrótce mi się polepszy i będę mógł coś porobić" - mówił. A to nie koniec dolegliwości.