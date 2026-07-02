Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna na początku czerwca hucznie celebrowali 10. rocznicę formalizacji swojego związku, a wkrótce potem spakowali walizki i udali się na upragniony urlop. Wraz z Janem Bednarkiem, jego żoną i dziećmi rodzina Szczęsnych bawiła się w luksusowym kurorcie w Turcji. Po rajskich wakacjach piłkarze ze swoimi bliskimi pilnie wrócili do Polski. I to wcale nie bez powodu.

W środę 1 lipca w Gdyni rozpoczęła się kolejna edycja słynnego już festiwalu Open'er. Już na starcie fani muzyki liczyć mogli na światowej sławy gwiazdy estrady - na głównej scenie show dała Zara Larsson, po której wystąpił zespół Florence and the Machine. Pod sceną przez cały wieczór bawiły się tłumy, w tym Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Jan i Julia Bednarkowie. Zdjęciami z festiwalu za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się żona golkipera Barcelony.

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Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna na festiwalu Open'er pojawili się nie po raz pierwszy. Artystka i piłkarz w ubiegłym roku w Gdyni zjawili się, aby świętować urodziny artystki przy akompaniamencie największych gwiazd. Wiele wskazuje na to, że i w tym roku WAG FC Barcelona w ten sposób spędzi swoje urodziny.

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Marina Łuczenko-Szczęsna 3 lipca skończy 37 lat. Dzień ten jednak jest wyjątkowy dla niej i jej bliskich nie tylko z tego powodu. Dokładnie tego samego dnia w 2024 roku na świat przyszła bowiem córka Mariny i Wojciecha, Noelia. Od tamtej pory rodzina świętuje początek lipca podwójnie.

Po raz pierwszy artystka i piłkarz rodzicami zostali w czerwcu 2018 roku. To właśnie wtedy na świat przyszedł ich syn, któremu nadano imię Liam. Chłopiec odziedziczył po ojcu miłość do futbolu - od jakiegoś czas trenuje w akademii FC Barcelona, a swoimi popisami na boisku zachwyca kibiców z całego świata. Kto wie, może za kilkanaście lat także będzie znanym na całym świecie zawodnikiem?

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