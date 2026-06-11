Szczęsny z żoną spakowali walizki i opuścili Hiszpanię. Kierunek: Turcja

Kilka dni temu internet zapłonął, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z hucznego przyjęcia wyprawionego przez Marinę Łuczenko-Szczęsną i Wojciecha Szczęsnego. 21 maja zakochani świętowali bowiem 10. rocznicę formalizacji swojego związku, a ten ważny dla nich moment postanowili celebrować w towarzystwie swoich bliskich oraz znajomych.

Na imprezie nie zabrakło przedstawicieli ze świata sportu - wraz z bramkarzem FC Barcelona i piosenkarką świętowali m.in. były już siatkarz Andrzej Wrona i jego małżonka Zofia Zborowska-Wrona, a także Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak z żoną Celią, Arkadiusz Milik i Agata Sieramska oraz Jan Bednarek z żoną Julią.

Wojciech Szczęsny zabrał rodzinę na wakacje. Tam ładują baterie

Po zakończeniu celebracji przyszedł czas na odpoczynek - golkiper postanowił zabrać żonę i dzieci na wakacje. Spakowali więc walizki i udali się na lotnisko, skąd wyruszyli w daleką podróż. Jak wyjawiła później Marina Łuczenko-Szczęsna za pośrednictwem mediów społecznościowych, ona i jej rodzina zatrzymali się w luksusowym kurorcie w Belek w Turcji.

Wojciech Szczęsny zabrał rodzinę na wakacje do Turcji Instagram/marina_official materiał zewnętrzny

Na rajskie wakacje Szczęśni nie wybrali się jednak sami - dołączyli do nich bowiem Jan Bednarek z żoną Julią i córką Lilly, która przyszła na świat w 2021 roku.

Wojciech Szczęsny pozostaje w Barcelonie

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona Wojciech Szczęsny stał się jedynym piłkarzem z naszego kraju w zespole ze stolicy Katalonii. Do "Blaugrany" golkiper trafił właśnie "dzięki" kapitanowi reprezentacji Polski - to on jako jeden z pierwszych zaczął namawiać Szczęsnego do dołączenia do "Dumy Katalonii" w 2024 roku, gdy potworną kontuzję zaliczył pierwszy bramkarz klubu, Marc-Andre ter Stegen.

2 października 2024 roku Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona, jednak na debiut musiał trochę poczekać. Ostatecznie pierwszy występ na boisku w barwach katalońskiej ekipy zaliczył 4 stycznia 2025 roku w meczu 1/16 finału Pucharu Króla przeciwko UD Barbastro, który "Blaugrana" wygrała 4:0. Obecnie polski bramkarz w "Dumie Katalonii" gra raczej drugie skrzypce.

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