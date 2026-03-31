Szczęsny z żoną robią furorę. Niebotyczne liczby, a to dopiero początek

Wojciech Szczęsny od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Były reprezentant Polski ma na swoim koncie występy w czołowych europejskich klubach i liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Od kilku lat jest również golkiperem FC Barcelona, choć w ostatnim czasie mecze katalońskiej drużyny częściej ogląda z ławki rezerwowych niż z boiska.

Fani Szczęsnego nie mogą jednak narzekać na brak emocji związanych z jego osobą. Choć na murawie pojawia się teraz rzadziej, coraz częściej daje o sobie znać w mediach społecznościowych. Polski bramkarz chętnie angażuje się w różnego rodzaju internetowe aktywności, a jego materiały szybko zyskują popularność wśród kibiców.

Sporo zamieszania wywołały między innymi jego wyzwania realizowane z influencerką Celine Dept. Krótkie nagrania z ich udziałem przyciągały uwagę użytkowników i pokazywały Szczęsnego w zupełnie innym, bardziej humorystycznym wydaniu. To tylko podsyciło ciekawość fanów, którzy zaczęli domagać się kolejnych materiałów.

Wojciech Szczęsny podbija Tiktoka. Filmiki z nim i Mariną hitem w sieci

Po dłuższej przerwie bramkarz ostatecznie zdecydował się na powrót na platformę TikTok. Na jego profilu dość niespodziewanie pojawił się filmik z jego żoną, Mariną Łuczenko-Szczęsną. Artystka zwróciła się w nim do kibiców z pytaniem, jakiego rodzaju treści chcieliby oglądać na profilu piłkarza, zachęcając tym samym do większej interakcji.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać, a kolejne publikacje tylko zwiększyły zainteresowanie. Najnowszy filmik z udziałem pary, tym razem dodany na profilu jego małżonki, również szybko stał się hitem. Nagranie opublikowane na koncie Szczęsnego zgromadziło już blisko 5 milionów wyświetleń, natomiast materiał udostępniony na profilu Mariny zbliża się do granicy 500 tysięcy odsłon.

Wygląda więc na to, że choć Szczęsny obecnie częściej przebywa poza boiskiem, doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych, a razem z żoną skutecznie przyciąga uwagę kolejnych odbiorców.

Wojciech i Marina Szczęśni ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko Niemiec AKPA

Marina, Wojciech Szczęsny Piętka Mieszko AKPA

