Szczęsny z rodziną pilnie wyjechali z kraju. A potem taki wpis Mariny
Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna po intensywnym czasie świątecznym znaleźli chwilę na rodzinny odpoczynek. Piłkarz FC Barcelona i artystka wraz z dziećmi wybrała się na krótki urlop za granicą, a wakacyjną atmosferą WAG "Dumy Katalonii" podzieliła się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjawiła, na jaką destynację postawiła jej rodzina.
Wojciech Szczęsny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, od lat robiący karierę na największych europejskich stadionach. Jego żona, Marina Łuczenko-Szczęsna, jest popularną wokalistką i artystką, która od dawna świetnie odnajduje się w świecie show-biznesu. Razem tworzą zgrany duet, który przyciąga uwagę zarówno fanów sportu, jak i muzyki. Nic więc dziwnego, że Wojciech i Marina są dziś uznawani za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie.
Artystka od lat dba o bliski kontakt ze swoimi obserwatorami. Regularnie organizuje sesje Q&A w mediach społecznościowych, podczas których odpowiada na pytania fanów, a także chętnie relacjonuje codzienne życie swojej rodziny. Na jej profilach nie brakuje kadrów z domowego zacisza, wspólnych chwil z mężem i dziećmi czy kulisów pracy zawodowej.
Wojciech Szczęsny z rodziną na wakacjach. Tam ładują baterie
Choć początkowo niewiele osób wierzyło w trwałość ich związku, Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko stworzyli długą i szczęśliwą relację, którą przypieczętowali małżeństwem i założeniem rodziny. Para wychowuje 7-letniego Liama oraz Noelię, która przyszła na świat latem zeszłego roku. Nie ma wątpliwości, że dzieci są ich oczkiem w głowie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Szczęśni pochwalili się uroczym zdjęciem z pociechami, a piosenkarka zdradziła, że specjalnie dla syna ugięła się w kwestii prezentów pod choinkę.
Po rodzinnych świętach przyszedł czas na wakacje. Przerwa świąteczno-noworoczna to jeden z nielicznych momentów w sezonie piłkarskim, kiedy zawodnicy mogą pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Marina i Wojtek Szczęśni postanowili wykorzystać ten czas i wybrali się na krótki urlop do słonecznego Dubaju. Wokalistka pochwaliła się w sieci rodzinnym zdjęciem z plaży, na którym pozuje z mężem i dziećmi. Uwagę internautów przyciągnął jeden szczegół - cała czwórka zaprezentowała się w identycznych, kolorowych kostiumach kąpielowych. Fotografię Marina opatrzyła krótkim, ale wymownym podpisem: "Wdzięczność".