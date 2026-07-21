Szczęsny z nową rolą w Barcelonie. Nagranie obiegło internet
Po odejściu Roberta Lewandowskiego jedynym Polakiem w FC Barcelona został Wojciech Szczęsny. Polak już teraz wie, że nie będzie pierwszym bramkarzem mistrza Hiszpanii w nadchodzących miesiącach, jednak nie przeszkadza mu to w przygotowaniach do sezonu. Podczas ostatniego treningu "Blaugrany" 36-latek miał okazję sprawdzić się w klubie w nowej roli. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe.
Po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej zawodnicy powoli wracają do klubów. Podczas gdy większość jego kolegów w pocie czoła walczyła o zdobycie tytułu czempiona, Wojciech Szczęsny miał czas na wypoczynek i ładowanie baterii w towarzystwie najbliższych.
FC Barcelona w pierwszej kolejności rozegra sparing z CE Europa, a spotkanie to zaplanowano na najbliższy piątek, 24 lipca. We wtorek piłkarze katalońskiego klubu zebrali się w centrum treningowym, aby odbyć wspólny trening. Wkrótce potem media społecznościowe obiegło nagranie z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej. Jak się okazało, podczas gdy koledzy szlifowali swoje umiejętności na boisku, polski golkiper miał okazję sprawdzić się w nieco innej roli. Chwycił on bowiem za aparat i bawił się w fotografa.
"Potrzebujesz Teka w swoim życiu" - napisano na profilu Barcelony na Instagramie.
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Wojciech Szczęsny dla Barcelony powrócił ze sportowej emerytury. Teraz zaczyna kolejny sezon w barwach mistrza Hiszpanii
Wojciech Szczęsny szeregi "Blaugrany" zasilił na krótko po przejściu na sportową emeryturę. Do podpisania kontraktu z katalońskim zespołem jako pierwszy zaczął namawiać 36-latka Robert Lewandowski tuż po tym, jak w 2024 roku w trakcie sezonu fatalnej kontuzji doznał ówczesny główny bramkarz klubu, Marc-Andre ter Stegen.
Ostatecznie Szczęsny zdecydował się na nawiązanie współpracy z "Dumą Katalonii", a w ostatnich latach sięgnął z klubem m.in. po dwa mistrzostwa kraju, triumf w Pucharze Króla i Superpuchar Hiszpanii.
Po odejściu Roberta Lewandowskiego Wojciech Szczęsny został jedynym Polakiem w pierwszym składzie FC Barcelona. I choć doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym sezonie nie będzie on pierwszym wyborem Hansiego Flicka, jeśli chodzi o zawodnika broniącego bramki "Blaugrany", taki układ zdaje się być dla 36-latka satysfakcjonujący.
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