Szczęsny świętuje, a ter Stegen przeżywa dramat. Przekazał, że to koniec

Wszystko wskazuje na to, że właśnie teraz trwa najkoszmarniejszy sezon w całej karierze Marca-Andre ter Stegena. Nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również prywatnej. Niemiecki bramkarz, który od wielu miesięcy zmaga się z poważną kontuzją kolana, poinformował, że on jego żona Daniela postanowili się rozwieść. - Jak się pewnie domyślacie, ta decyzja nie była dla nas łatwa, ale oboje wierzymy, że jest to najlepszy krok dla nas - poinformował kapitan FC Barcelona.