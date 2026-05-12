Szczęsny ruszył w miasto, a jego mama reaguje. Wzruszający wpis trafił do sieci

Wojciech Szczęsny nie odegrał w tym sezonie pierwszoplanowej roli w FC Barcelonie. Polak epizodycznie pojawił się w bramce FC Barcelony na początku sezonu, notując 540 minut w rozgrywkach La Liga i 278 minut w Lidze Mistrzów. W żadnym z meczów ponadto nie udało mu się zachować czystego konta.

Nie można mu jednak odebrać tego, że z pewnością pomógł pierwszemu golkiperowi Hansiego Flicka Joanowi Garcii w wejściu na jeszcze wyższy bramkarski poziom. Hiszpan w 44 spotkaniach tego sezonu aż 18-krotnie nie wyciągał piłki z siatki swojej bramki. "Szczena" pierwszy raz w karierze w pełni zaakceptował rolę rezerwowego i podczas treningów skupił się całkowicie na przygotowywaniu swojego młodszego kolegi z drużyny do występów w kolejnych meczach.

Od niedzielnego wieczoru, 10 maja, wszyscy cules FC Barcelony świętują ogromny sukces. Wszak jej piłkarze w efektowny sposób ograli na Spotify Camp Nou Real Madryt (2:0), ale także zapewnili sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii.

Jednymi z bohaterów poniedziałkowej fety ulicami miasta zostali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Piłkarze dostarczyli fanom z Polski ogromną dawkę śmiechu, prowadząc przez chwilę transmisję na "Kanale Sportowym" ze szczytu drużynowego autokaru. Zrobili to w niezwykle naturalny sposób, całkowicie skracając dystans między sobą a kibicami.

W momencie, kiedy charyzmatyczny "Szczena" był pochłonięty zabawą, na wpis w sieci zdecydowała się jego mama, Alicja Szczęsna. Kobieta nie kryła dumy z osiągnięć syna.

Kolejny powód do dumy. Gratulacje i leć po więcej. Najpiękniej patrzy się na sukces dziecka. Brawo. Duma, wzruszenie i ogromna radość - gratulacje synu!!!

Warto odnotować, że Wojciech Szczęsny kilkukrotnie w trakcie wywiadów z mediami zwracał uwagę na to, że z matką łączy go szczególnie silna więź. Po rozstaniu z Maciejem Szczęsnym to głównie na nią spadła odpowiedzialność wychowania dwóch synów - Wojciecha i starszego Jana.

- W piłce nożnej moimi autorytetami zawsze byli mężczyźni, a w życiu osobistym wszystkie osoby, które miały na mnie największy wpływ, to kobiety. To moja mama, moje babcie, moja żona. (...) Nigdy nie przestałem podziwiać jej (Alicji Szczęsnej) za to, jak nas wychowała, dzięki temu, że nie siedzieliśmy w domu z bratem, nie graliśmy cały czas na konsolach i na komputerze, wychowało nas podwórko, wychował nas sport, piłka nożna. To wszystko dało nam mocną podstawę do tego, żeby wyrosnąć na fajnych facetów - powiedział w rozmowie z "Onetem".

