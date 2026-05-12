Szczęsny potwierdza ws. małżeństwa z Mariną. Żona publicznie reaguje

Wojciech Szczęsny podjął decyzję dotyczącą swojej zawodowej przyszłości. Na razie nie wraca na piłkarską emeryturę i zostaje w Barcelonie. W rozmowie z Mateuszem Święcickim potwierdził, że nigdzie się nie wybiera. "Mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy" - powiedział.

Niebagatelną rolę w jego podejściu i decyzji dotyczących kariery odgrywa rodzina. To ze zdaniem żony oraz z dobrem dzieci liczy się najbardziej, o czym przed kilkoma dniami pisał dziennikarz Roger Torello z "Mundo Deportivo". "Szczęsny stawia teraz na pierwszym miejscu inne sprawy" - zapewniał.

Przedkłada szczęście swoje i swojej rodziny nad pieniądze, które mógłby otrzymać od innych klubów, czy czas gry, jaki mogłyby mu zaoferować

O tym, co jest dla niego najważniejsze w codziennej pracy nad małżeństwem, bramkarz opowiedział we wspomnianym już wywiadzie dla Eleven Sports. W swojej wypowiedzi zawarł pewną ważną uniwersalną zasadę.

Tak naprawdę wygląda małżeństwo Szczęsnych. "Wyrozumiałość działa"

Święcicki prosto z mostu zapytał Szczęsnego, jaki jest jego przepis na trwały związek. Odpowiedź? "Nie ma przepisu jako takiego, bo też nie chciałbym dawać rad od siebie, ale u nas wyrozumiałość bardzo działa. Myślę, że jak żyjesz z kimś na co dzień przez tyle lat, to trzeba mieć dużo wyrozumiałości dla swoich słabości i swoich wad. Bo jak nie zaakceptujesz wad i słabości swojej drugiej połówki, to ciężko. Bo każdy je ma" - stwierdził szczerze piłkarz Barcelony.

Wideo z wyznaniem sportowca trafiło do sieci, na oficjalny profil Polsatu Sport, i doczekało się reakcji niejako wywołanej do tablicy Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Pod nagraniem umieściła emotikonę serca, a dodatkowo udostępniła je w swoich mediach społecznościowych. Można zatem domyślać się, że całkowicie zgadza się z tym, co przed kamerą powiedział Wojciech.

Marina i Wojciech Szczęśni właśnie teraz, w maju, celebrują dziesiątą rocznicę ślubu. Pobrali się w Grecji, wśród rodziny i przyjaciół. Ale ta historia ma swój początek w 2013 roku, kiedy to bramkarz zobaczył wokalistkę na zdjęciu po raz pierwszy i niemal od razu w niej się zauroczył. Ona była znacznie ostrożniejsza i początkowo z dystansem podchodziła do tej znajomości. Obawiała się, że może być jedną z mnóstwa adorowanych kobiet.

Gdy, po wielu staraniach Wojciecha, zaczęli w końcu spotykać się ze sobą na poważnie, początkowo ukrywali związek przed światem. "Po kilku randkach powiedział: 'Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale my będziemy razem'. Cały czas mnie zaskakiwał. Śmieszyło mnie, że jest taki pewny swego, a kompletnie mnie nie znał (...). Spodobał [mi się], ale jestem skomplikowana, niezdecydowana i u mnie uczucia długo się budują" - opowiadała po latach Marina dla "Vivy!".

Bramkarz małymi krokami i gestami zdobywał jej serce. "W pewnym momencie poczułam się przy nim sobą w stu procentach. Pozwoliłam mu poznać wszystkie moje słabości i obawy" - wspominała. A po dwóch latach związku przyjęła jego oświadczyny. Następnie był zjawiskowy ślub, a potem na świecie pojawiły się ich dzieci: najpierw Liam (czerwiec 2018), a następnie Noelia (lipiec 2024).

Dziś cała czwórka odnalazła swoje miejsce w Hiszpanii. Małżeństwo Szczęsnych jest udane, lecz - jak sami niegdyś przyznali - zdarzają im się kłótnie. Nigdy jednak nie przekroczyli granic. "Talerze u nas nigdy nie latają. Choć wiadomo, że są różne momenty" - podsumowywał Wojciech.

