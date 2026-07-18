Szczęsny potwierdza ws. małżeństwa z Mariną. A jednak to nie były plotki

Wojciech Szczęsny był gościem RMF FM, a przy okazji wizyty w studiu zgodził się odpowiedzieć na kilka szybkich pytań. Pierwsze z nich dotyczyło tego, kto rządzi w domu jego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. "Moja żona" - wypalił od razu.

Jak szybko odpowiedział na pierwsze pytanie! Odruchowo. Wspaniały człowiek

Już wcześniej mówiono, że to właśnie Marina ma ostatnie zdanie w życiu rodziny Szczęsnych. Wojciech potwierdził to nie po raz pierwszy.

"Jak zauważyliście, jestem mądrym chłopakiem, więc w domu decyzje podejmuje żona. Ja często się z żoną nie zgadzam, tyle tylko, że nauczyłem się, że wcale nie potrzebuję mieć racji. Nie na tym życie we dwoje polega, żeby mieć zawsze rację" - opowiadał bramkarz w rozmowie z GQ Poland.

Szczęsny ujawnił, jak żona zareagowała na propozycję od Barcelony. "Nalegała"

"W naszym domu na tysiąc decyzji ja podejmuję tylko jedną - gdzie będę grał" - dodawał Wojciech Szczęsny we wspomnianym wywiadzie dla GQ Poland.

Ale i tu Marina nieraz pełni rolę inspiratorki. Tak było przy okazji tematu transferu Polaka do Barcelony. Golkiper dopiero co przeszedł na sportową emeryturę, cieszył się czasem z rodziną i nie do końca był przekonany co do tego, by przyjąć ofertę "Dumy Katalonii". Wtedy do akcji wkroczyła żona.

"Powrót do piłki i gra dla Barcelony to nie była dla mnie sprawa oczywista. Ja nie chciałem tego robić, przygotowywałem się na bycie pełnoetatowym tatą, który pomoże wreszcie w domu i spełni się jako rodzic. Żona jednak nalegała" - przyznał dla TVP Sport.

Do dziś nie wiem, czy dostrzegała w tym wielką szansę dla mnie, czy po prostu chciała się mnie z domu pozbyć. Tak czy siak, udało jej się, a ja jestem jej bardzo wdzięczny

Wojciech i Marina są szczęśliwym małżeństwem od maja 2016 roku. Mają dwoje dzieci: 8-letniego Liama oraz 2-letnią Noelię.

Szczęsny szczery do bólu. Mówi o domie kupionym pod wpływem impulsu

W serii krótkich pytań i odpowiedzi dla RMF FM Szczęsny podzielił się też czymś więcej. Wszystko to ze sporym dystansem. Mówił, że gdyby miał możliwość zamienienia się ciałem z jakimś piłkarzem na jeden dzień, wybrałby ciało Grzegorza Krychowiaka. Uznał, także że to "Krycha" jest najlepiej ubranym zawodnikiem z reprezentacji Polski.

Bramkarz wspominał również o najdroższej rzeczy, którą kupił pod wpływem impulsu (wskazał na jeden z domów) oraz o najlepszym bramkarzu w historii futbolu (Gianluigi Buffon).

Zdradził, że ma swoje miejsce na ziemi, w którym skutecznie może ukryć się przed mediami, lecz zostawia je w sekrecie.

Pytany o to, czy ważniejszy jest talent czy czysty fart, podsumował krótko: "Jakbym miał wybierać, wolałbym mieć dużo farta".





Szczęsny szczerze: „Jeśli Marc wróci – zaakceptuję decyzję” AP © 2025 Associated Press