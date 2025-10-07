Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny nie mógł już milczeć. Ujawnił bolesną prawdę po latach, "jest mi wstyd"

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Powiedzieć, że relacje pomiędzy Maciejem Szczęsnym i jego synem Wojciechem nie należą do najłatwiejszych, to jakby niczego nie powiedzieć. Panowie od lat nie utrzymują kontaktu, jednak w przestrzeni medialnej wciąż nie brakuje wypowiedzi stron na ten temat. Na ogromną szczerość zdecydował się tym razem Wojciech Szczęsny, który wprost stwierdził, że "wstyd mu tej relacji".

Wojciech Szczęsny z ojcem Maciejem
Wojciech Szczęsny z ojcem MaciejemIna FASSBENDER / AFP, AGENCJA SE/East NewsAFP/East News

- Mi jest wstyd tej relacji. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że jest mi wstyd! Zdaję sobie sprawę z tego, że nikt w tej sytuacji nie wygrywa... - stwierdził Wojciech Szczęsny w rozmowie z Tomaszem Smokowskim, komentując to, co od lat dzieje się pomiędzy nim i jego ojcem.

Podczas kolejnych rozmów z Wojciech Szczęsnym oraz jego ojcem Maciejem, wielokrotnie poruszany był wątek tej relacji, co z pewnością nie jest łatwe dla obu. Przy okazji premiery filmu dokumentalnego o bramkarzu Barcelony, ten wątek nie mógł zostać pominięty, stając się jednym z głównych tematów do rozmów przy okazji wywiadów z dziennikarzami.

Rozmawiając z Tomaszem Smokowskim, Szczęsny również nie uciekał od tego tematu jasno, dając do zrozumienia, że brak kontaktu z ojcem jest mu na rękę.

Bolesna prawda o Szczęsnym wyszła dopiero po latach. Nie mógł milczeć, "jest mi wstyd"

- Wydaje mi się, że kiedy dwie osoby oceniają tę samą relację i jedna mówi, że ona jest zupełnie zdrowa, a druga mówi, że jest absolutnie niezdrowa - to moje subiektywne zdanie jest takie, że rację ma ta, która mówi, że ta relacja jest niezdrowa. Druga strona po prostu tego nie widzi - tłumaczył.

Adam Wąsowski: Zawiedliśmy w każdym elemencie po trochu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Żeby relacja była zdrowa, to obie strony muszą czuć, że jest ona zdrowa i fajna. Uważam, że najbardziej zdrową relację z moim ojcem mam dzisiaj. I to chyba dużo mówi o naszej relacji...
dodał tłumacząc, że jej nie ma. 

Tomasz Smokowski kontynuował ten wątek, dopytując, czy polski bramkarz nie uważa, że człowiek jest w stanie stać się w pełni mężczyzną przede wszystkim w momencie, kiedy pogodzi się z ludźmi, z którymi nie jest mu po drodze w jego życiu. Wywołało to natychmiastową refleksję u Wojciecha.

- Ja nie chciałbym, że ktoś myślał - i dlatego są przedstawione dwie strony tego konfliktu - że mój ojciec jest potworem i że z nim nie rozmawiam, bo jest potworem. Dopuszczam do siebie możliwość, że ja jestem potworem, bo nie rozmawiam ze swoim ojcem... Ja to dopuszczam do siebie - wypalił.

Praca nad filmem dokumentalnym była dla Szczęsnego okazją, aby skonfrontować się z kilkoma niewyjaśnionymi sprawami, które wciąż zajmują jego głowę - jak, chociażby spotkanie z Arsenem Wengerem. Jeśli chodzi z kolei o relacje z jego ojcem, tutaj trudno spodziewać się przełomu. Premiera filmu "Szczęsny" 10 października na platformie "Prime Video".

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i jan Urban
Reprezentacja

A więc jednak. Szczęsny ogłosił ws. powrotu do kadry. I nagle te słowa o Urbanie

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
Po lewej stronie bramkarz w czerwonej koszulce reprezentacji Polski trzyma piłkę na boisku piłkarskim, po prawej mężczyzna o siwych włosach podpisuje piłkę na tle plakatu promującego zdrowie.
Wojciech Szczęsny i jego syn - Maciej SzczęsnyPIOTR DZIURMAN/REPORTER / TRICOLORS/East NewsEast News
Piłkarz ubrany w sportową koszulkę i rękawice bramkarskie stoi na stadionie, trzymając butelkę wody i zamykając oczy w chwili skupienia. W tle widoczne są kolorowe flagi i osoby obsługujące wydarzenie sportowe.
Wojciech Szczęsny zabrał głos na temat zakończenia karieryMATTHIEU MIRVILLEAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja