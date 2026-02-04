Szczęsny gorzko o Polakach. Takim jesteśmy narodem. Bolesna diagnoza

Los chciał, by mniej więcej w tym samym czasie reprezentacja Polski miała dwóch znakomitych bramkarzy -Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego. Pierwszy z nich zadebiutował w kadrze w 2009 roku, drugi trzy lata wcześniej. Obaj w pewnym momencie trafili do angielskiej Premier League, a nawet do jednego klubu - Arsenalu.

Fabiański na Wyspach został do dziś, występuje tam nieprzerwanie od 2007 roku. Oprócz występów w koszulce "Kanonierów" bronił barw Swansea City i West Hamu, gdzie wciąż w wieku 40 lat jest zatrudniony. W tym sezonie rozegrał jeden mecz, obecnie leczy kontuzję pleców. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca.

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport

To Szczęsny powiedział o Fabiańskim. Nagle bolesna diagnoza: Nie wstydzę się tego

Szczęsny po niemal dziesięciu latach spędzonych w Arsenalu obrał drogę włoską. Trafił na wypożyczenie do Romy, a następnie z Anglii wykupił go Juventus. Teraz 35-latek przeżywa drugą młodość w Barcelonie. W poprzedniej kampanii zaliczył przygodę życia jako podstawowy golkiper w kluczowych meczach wszystkich rozgrywek.

Na przestrzeni lat poszczególni selekcjonerzy zawsze mieli dylemat: Na kogo postawić między słupkami? Szczęsny czy Fabiański? Fabiański czy Szczęsny? Ostatecznie młodszy z nich zebrał dokładnie 84, a starszy 57 spotkania w narodowych barwach. Pewnie gdyby "nie ten drugi" jeden z nich spokojnie przebiłby setkę. Nie da się ukryć, że jeśli Szczęsny był zdrowy, to częściej trenerzy wybierali właśnie jego, mimo że obaj byli i są znakomitymi fachowcami.

To trzykrotny mistrz Włoch był w bardziej uprzywilejowanej pozycji, nawet gdy zawodził na największych turniejach. W przeciwieństwie do Łukasza Fabiańskiego, który bronił bramki Polaków na legendarnym już Euro 2016, kiedy "Biało-Czerwoni" dotarli do ćwierćfinału. Ale nawet wtedy Szczęsny był "jedynką", z tym że kontuzja odniesiona w pierwszym meczu przeciwko Irlandii Północnej (1:0) wykluczyła go z dalszego udziału w turnieju.

Fabiański skończył karierę w reprezentacji w 2021 roku, jego pięć lat młodszy rodak trzy lata później. W 2022 roku Wojciech Szczęsny - jeszcze jako czynny kadrowicz - wystąpił w programie "Mój pierwszy raz" na Kanale Sportowym. Tam w mocno refleksyjnych słowach podsumował rywalizację z Łukaszem Fabiańskim oraz wytłumaczył, dlaczego to jego boiskowy przeciwnik był "bardziej lubiany" przez kibiców.

Mi się wydaje, że mi jest ciężko czegokolwiek współczuć. A raczej tacy wywołują sympatię

- Poza tym ja sobie zdaję sprawę, że "Fabian" (Łukasz Fabiański) jest osobą bardziej lubianą ode mnie. Bo tak jest. Mnie ktoś albo kocha, albo nie lubi. Nie mam z tym żadnego problemu - dodał, po czym zdobył się na jeszcze bardziej gorzką diagnozę dotyczącą tego, w jaki sposób kibice podchodzili do ich rywalizacji.

- Ja uważam, że w Polsce mamy niestety - nie chcę źle powiedzieć - nie lubimy za bardzo sukcesu sąsiada. A jednak troszkę osiągnąłem do tej pory i zupełnie się tego nie wstydzę, nie udaję skromności z tym związanej. Zdaje sobie sprawę, że to może kogoś boleć - skwitował.

Po chwili obecny piłkarz Barcelony poruszył temat krytyki w momentach, kiedy nie spełnia oczekiwań i spisuje się kiepsko na boisku. - Nie mówię, że mnie to nie rusza i nie obchodzi opinia innych. Tylko wiem, na czyjej opinii mi zależy, a na czyjej nie - zakończył.

Wojciech Szczęsny zakończył karierę. A teraz może trafić do FC Barcelony Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Łukasz Fabiański MI NEWSNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Mathis Henno - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport