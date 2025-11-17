Szczęśliwy partner Sabalenki znienacka nadał wiadomość. Rano opublikował zdjęcie
Aryna Sabalenka jeszcze przed Igą Świątek udała się po WTA Finals na zasłużone wakacje. Podczas gdy raszynianka rywalizowała z reprezentacją Polski w BJK, Białorusinka korzystała z rzadkich chwil odpoczynku na Malediwach, oczywiście w towarzystwie swojego ukochanego - Georgiosa Frangulisa. Partner Sabalenki w poniedziałek nad ranem podzielił się z opinią publiczną radosną nowiną. Zdjęcie, które zamieścił w mediach społecznościowych, mówi wszystko.
Sezon 2025 Aryna Sabalenka zakończyła dużo wcześniej, niż Iga Świątek. Białorusinka po porażce w finale WTA Finals udała się na dłuższe wakacje, podczas gdy druga rakieta świata pojechała z reprezentacją Polski do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie wspomogła Biało-Czerwone w walce o awans.
Iga Świątek zakończyła sezon 2025. Sabalenka wakacje rozpoczęła wcześniej
Plan został wykonany nawet w 110 procentach - pod wodzą Dawida Celta Polki wygrały wszystkie spotkania, zarówno w singlu jak i deblu i odprawiły z kwitkiem Nowozelandki, a później Rumunki.
Dopiero po zakończeniu zmagań w Gorzowie Świątek opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym podziękowała kibicom za wsparcie. Wprost wyznała także, że sezon 2025 roku wreszcie się dla niej zakończył i teraz będzie mogła zająć się "ładowaniem baterii".
Partner Sabalenki opublikował wyjątkowy wpis. Białorusinka musiała zareagować
Dużo wcześniej taki plan w życie wdrożyła Sabalenka. Liderka rankingu WTA chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmikami z wakacji, na które wyjechała naturalnie ze swoim ukochanym - Georgiosem Frangulisem.
Partner Sabalenki w poniedziałek rano również zdecydował się podzielić na Instagramie wpisem, do którego dołączył wiele zdjęć z Malediwów, gdzie wyjechała para. Ograniczył się przy tym tylko do jednej emotikony w opisie. Bardziej wylewna była sama tenisistka.
Moja wielka miłość
Zdjęcia z Malediwów były najlepszym dowodem na to, jak wielka jest miłość, jaką darzą się Sabalenka i Frangulis. Para regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, nie szczędząc sobie słodkich słów i komplementów. Po pełnym trudów sezon utytułowana zawodniczka z pewnością liczyła właśnie na takie pełne radości chwile z ukochanym z dala od kortu.