Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęśliwy partner Sabalenki ogłasza po jej triumfie w US Open. Komunikat dla całego świata

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Szczęśliwy Georgios Frangulis nie mógł milczeć po triumfie ukochanej na US Open. Białorusinka pokonała w finale 6:3, 7:6(3) Amandę Anisimovą i obroniła wywalczony przed rokiem w Nowym Jorku tytuł. Niedługo później jej partner opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie i w zabawnych słowach ogłosił jej sukces. Liderka rankingu WTA w przeszłości nie raz podkreślała, jak ważny w jej życiu jest Frangulis.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Aryna Sabalenka w ostatnich dniach miała zdecydowanie wiele powodów do radości. Białorusinka w Nowym Jorku znów okazała się najlepsza i obroniła wywalczony przed rokiem tytuł mistrzyni US Open. W finale pokonała 6:3, 7:6(3) Amandę Anisimovą, czyli wcześniejszą pogromczynię Igi Świątek.

Sabalenka znów najlepsza w Nowym Jorku. Obroniła tytuł US Open

Na tym jednak nie koniec. Triumf w US Open pozwolił jej odskoczyć znów rywalkom w rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu 27-latka ma na koncie aż 11 225 punktów i wyprzedza drugą Igę Świątek 3292 punkty. Nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie raszynianka miała ją dogonić.

Zobacz również:

Daniił Miedwiediew
US Open

Rosjanin surowo ukarany przez US Open, a to nie koniec. Konsekwencje są brutalne

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Świetny nastrój nie opuszczał Sabalenki, która na konferencję prasową wparowała z butelką szampana i charakterystycznych goglach. Uśmiech niemal nie schodził z jej ust, a na sali panowała wyjątkowo radosna atmosfera.

    Wasze zdrowie! Nie mogę być teraz poważna
    wypaliła rozradowana

    W swoich najnowszych wpisach w mediach społecznościowych oraz na InstaStories Sabalenka świętuje triumf na US Open. "Te wszystkie trudne lekcje, których doświadczyłam w tym sezonie... To zwycięstwo sprawia, że były tego warte. W najśmielszych snach nie sądziłam, że znów będę mogła trzymać to trofeum w swoich rękach" - napisała tenisistka.

    Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

    Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis razem świętują triumf w US Open. Wyjątkowy wpis ukochanego

    Niedługo później trzy grosze dorzucił również partner Sabalenki - Georgios Frangulis. Ukochany liderki rankingu WTA opublikował serię zdjęć z turnieju w Nowym Jorku z wyjątkowym opisem - zacytował słowa słynnego utworu Britney Spears. "Oops, ona znów to zrobiła" - napisał. 

    Biznesmen opublikował także kilka wspólnych zdjęć z Aryną na InstaStories. Widać było, że czuje ogromną dumę z powodu osiągnięcia swojej ukochanej.

    Sabalenka bez wahania określa starszego o osiem lat Georgiosa Frangulis "miłością życia". Mężczyzna wszedł w skład jej teamu i jest obecny niemal na wszystkich meczach ukochanej.

    Zobacz też:

    Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak
    Hubert Hurkacz

    Jest potwierdzenie z ATP ws. Majchrzaka i Hurkacza. Nadeszła też dobra informacja

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
    Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisCHARLY TRIBALLEAU AFP
    Tenisistka ubrana w srebrną kurtkę trzyma nad głową puchar, wokół eksplozje fajerwerków, wyrażając radość ze zwycięstwa turniejowego.
    Aryna Sabalenka z trofeum US OpenTIMOTHY A.CLARYAFP
    Trzy osoby w różnym wieku stoją w tłumie i głośno klaszczą, wyrażając entuzjazm i zaangażowanie, w tle widać innych ludzi skupionych na wydarzeniu.
    Georgios FrangulisWilliam WestAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja